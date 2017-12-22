İlk kez duyan bebek, ağlayarak tepki verdi

Rize'de doğuştan işitme engelli 2 yaşındaki Berra Temizel, biyonik kulak ameliyatının ardından duymaya başladı.

Muhammet ve Şermin Temizel çiftinin iki yıl önce dünyaya gelen kızları Berra'nın, hastanede yapılan yeni doğan işitme testinde duymadığı belirlendi.

Kontrol altına alınan bebeğin altı ay önce yapılan test sonucunda ise her iki kulağında da iç kulak anomalisi tespit edilerek ameliyatına karar verildi.

Berra bebek, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Engin Dursun ve Yrd. Doç. Dr. Emine Demir tarafından yaklaşık bir ay önce her iki kulağından ameliyat edildi.

Ameliyatın ardından gerekli bekleme süresinin dolması ile bebeğin her iki kulağına işitme cihazı takıldı.

Berra, cihazların takılmasının ardından duyduğu seslere ağlayarak tepki gösterdi.

Anne Şermin Temizel, kızının seslere tepki verdiği anları gözleri dolarak izledi.

Prof. Dr. Engin Dursun, biyonik kulak ameliyatlarını Rize'de gerçekleştirebilmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Ameliyatın gerçekleşmesi kadar, ameliyattan sonraki sürecin de önemli olduğunu belirten Dursun, "Her ikisini birlikte yürüterek bölgedeki bu tür işitme kaybı olan hastalara faydalı olmak için çalışıyoruz." dedi.

Yrd. Doç. Dr. Emine Demir, her doğan bin canlıdan birinde bu tür sorunla karşılaşıldığını ifade ederek, "Eskiden sağırlık ciddi bir engeldi ama günümüzde aşılması en kolay engellerden biri haline geldi." diye konuştu.

Başhekim Prof. Dr. Hasan Türüt ise önemli bir ameliyatı başarı ile gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Bizim en büyük hedefimiz, böyle durumlarda anne ve babanın mutluluğunu görmek. Bugüne kadar 30'un üzerinde vakaya biyonik kulak ameliyatı yapıldı. Bu konuda son derece başarılı bir çalışma ortaya koyuluyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu anı görmek bizi çok duygulandırdı"

Baba Muhammet Temizel, kızının hastalığını ilk öğrendiğinde inanmak istemediğini belirterek, "Herkes için çok zor bir durum. Allah'a şükür böyle bir imkan vardı ve kızım ameliyat edildi. Çok beklemeden, kısa zamanda bu sonucu aldık." dedi.

Kızının duyduğu ilk sesler karşısında verdiği tepkinin görülmeye değer olduğuna dikkati çeken Temizel, "Annesinin kucağında saatlerce etraftan gelen sesleri inceledi. Şu anda çok iyi. Bu anı görmek bizi çok duygulandırdı." ifadelerini kullandı.

Temizel, ameliyat dolayısıyla karşılarına çıkacak ücretin kendisini korkuttuğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Yaptığımız araştırmada, bir kulağın ameliyatı için 30-40 bin lira istendiğini öğrenince çok korkmuştuk. Burada kızımın iki kulağı da ameliyat edildi ve tek kuruş ödemedim. Her şeyi devlet karşıladı, Allah eksikliğini vermesin."