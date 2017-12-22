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OHAL Komisyonu, kararlara ilişkin resmi açıklama yaptı

OHAL Komisyonu, kararlara ilişkin resmi açıklama yaptı. Komisyon, verilen kararlara ilişkin red ve kabul kararları olduğunu belirtti
22 Aralık 2017 11:32
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OHAL Komisyonu, kararlara ilişkin resmi açıklama yaptı

OHAL Komisyonu, kararlara ilişkin resmi açıklama yaptı. Komisyon, verilen kararlara ilişkin red ve kabul kararları olduğunu belirtti.

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KARARLARI HAKKINDA DUYURU

685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, dosyası tekemmül eden ve incelemesi tamamlanan başvurulara dair kararlarını vermiştir.

Bu kararlar içinde kabul ve ret kararları bulunmaktadır.

Komisyon kararlan, 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu, 12/7/2017 tarihli ve 30122 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin 15 inci maddesinde belirtilen ilgili kurumlara bildirilecek ve bu kurumlar tarafından başvurucuya tebliğ edilecektir.

Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 ve ek 1 inci maddesinde belirtilen kurum veya kuruluşlar aleyhine Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde iptal davası açılabilecektir.

Diğer taraftan, 17 Temmuz 2017 tarihinden itibaren elektronik başvuru sistemi üzerinden alman başvurular valilik veya ilgili kurumlar aracılığıyla Komisyona intikal ettirilmiş ve söz konusu başvuru süreci 23 Ekim 2017 tarihinde sona ermiştir.

Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivlcme ve inceleme için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin tüm bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir.

Komisyon çalışmalarına yardımcı olmak üzere. 28'i hakim, 30'u müfettiş ve 40'ı uzman olmak üzere toplam 190 personel görevlendirilmiştir.

22/12/2017 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 103.276'dır. Kurumlardan intikal eden personel dosyalan, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 212.554 evrakın tasnif, kayıt ve arşivlcme işlemi tamamlanmıştır.

Komisyonumuz, başvurulara ilişkin inceleme ve değerlendirme çalışmalanna devam etmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.
Memurlar.Net - Özel

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