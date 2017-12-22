1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DEAŞ'ın kaçırdığı çocuk Başbakan'ın girişimleriyle kurtarıldı

Terör örgütü DEAŞ tarafından Irak'a kaçırılan minik Alparslan, Başbakan Yıldırım'ın girişimleriyle kurtarıldı
22 Aralık 2017 11:32
Yazdır
DEAŞ'ın kaçırdığı çocuk Başbakan'ın girişimleriyle kurtarıldı

Terör örgütü DEAŞ tarafından Irak'a kaçırılan 7 yaşındaki Alparslan, Başbakan Binali Yıldırım'ın girişimleriyle kurtarıldı. Filmleri aratmayacak operasyonla Türkiye'ye getirilen Alparslan, 3 yıldır görmediği annesine kavuştu.

Terör örgütü DEAŞ tarafından 3 yıl önce kaçırılan Alparslan, Başbakan Yıldırım'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilerek annesiyle kavuşturuldu.

Olay, anne Mehtap Nur Kazancı'nın AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'e mektup göndermesiyle ortaya çıktı. Keşir'in konuyu Başbakan Yıldırım ile paylaşması üzerine Yıldırım, teröristlerin elindeki Alparslan'ın yerinin tespit edilmesi ve Türkiye'ye getirilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

- Türkiye ve Irak'tan ortak çalışma

Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Türkiye ziyaretinde konuyu gündeme getirdi. Alparslan ve benzeri durumdaki diğer çocukların Türkiye'ye getirilerek ailelerine teslim edilmesi için ortak çalışma başlatıldı. Konu daha sonra Başbakan Yıldırım ile Irak Başbakanı İbadi'nin telefon görüşmesinde de gündeme geldi.

Başbakan Yıldırım'ın girişimi, Irak merkezi hükümetinin desteği ve Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmaları sonucunda Alparslan'ın kurtarılması için düğmeye basıldı.

Yapılan araştırmada, küçük Alparslan'ı 4 yaşındayken kaçıran terör örgütü DEAŞ mensubu babasının, Irak'ta bir eylem sırasında öldüğü ortaya çıktı. Teröristin, Bağdat'ta ikinci bir evlilik yaptığı ve bu kadının da başka bir terör eyleminde öldüğü tespit edildi.

- MİT devreye girdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensupları, küçük Alparslan'ın adının Yusuf olarak değiştirildiğini ve terör örgütü DEAŞ'tan kaçanların tutulduğu bir kampta bulunduğunu belirledi. İki ülke arasındaki diplomatik girişimler sonucu Irak merkezi hükümeti, Alparslan'ı kamptan alarak Bağdat Yetimhanesi'ne yerleştirdi. Alparslan'ın Türkiye'ye gönderilmesi konusunda hiçbir engel olmadığı anlaşılınca yetkililer, 4 ay süren titiz bir çalışma yürüttü.

- Başbakan müjdeyi Bangladeş'te aldı

Müjdeli haber, Başbakan Yıldırım'a, Bangladeş'e resmi ziyareti sırasında verildi. Düzce'deki annesi ve dedesi de mutlu haberi alınca Ankara'ya geldi. Alparslan, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği ve Türk Kızılayı görevlileri nezaretinde Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli uçağıyla Ankara'ya getirildi.

Oğlunu yıllardır görmeyen anne Mehtap Kazancı ve dedesi Kadir Taş, Esenboğa Havalimanı'nda Alparslan'ı taşıyan uçağın inmesini sabırsızlıkla bekledi.

- "3 yıldır hayal ettiğimi yapmak istiyorum"

Oğlunun fotoğrafları ve elbiseleriyle kendisini 3 yıldır avutan anne Kazancı, kavuşma öncesinde duygularını dile getirdi.

Kazancı, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Küçücük bir çocuğun annesine kavuşması çok büyük bir şey. Anne olanlar kesinlikle daha iyi anlayacak beni. Ona dokunmak, 3 senedir hayal ettiğimi yapmak istiyorum. Kendim çok sakinim ama içim bambaşka." dedi.

- Annesini tanıyamadı

Anne ve oğulun kavuşması sırasında duygusal anlar yaşandı. Alparslan, 4 yaşından itibaren hiç görmediği annesini tanıyamadı.

Kazancı, oğluna defalarca sarılarak hasret giderirken, psikiyatristler, Alparslan'a gerçek annesi olduğunu anlatmaya çalıştı.

Havalimanında kısa bir süre hasret gideren anne ve oğul, AK Parti Düzce Milletvekili Keşir ve Başbakanlık yetkilileriyle Çankaya Köşkü'ne getirildi. 3 yıl boyunca mücadele veren anne Mehtap Yazıcı, oğluna kavuşmasına vesile olan Başbakan Yıldırım'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

- "Alparslan bir sembol"

Eşi Semiha Yıldırım ile anne ve oğlu makamında kabul eden Başbakan Yıldırım, "Alparslan aslında yalnız değildir. Irak'ta DEAŞ terör örgütüne kaptırılan çocukları aileleri ile buluşturmaya çalışacağız. Alparslan bir sembol. Bunun gibi birkaç yavrumuz da geçtiğimiz ay gelmişti. Bundan sonra Alparslan'ın arkadaşları da birer birer gelecek. Ve bu hasret sona erecek." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 5
Bu haber 498 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
HSYK eski üyesi hakimin fişleme notları ortaya çıktı
23 Aralık 2017 22:38		 Diyarbakır'daki darbe girişimi davasında ara karar
23 Aralık 2017 17:10
Siirt'te gözaltına alınan 8 askeri personel tutuklandı
23 Aralık 2017 15:09		 Kumpas mağdurları o hakimlerle yüzleşecek
23 Aralık 2017 14:16
Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi
23 Aralık 2017 13:57		 Gri listedeki teröristin ifadesiyle sığınaklar ortaya çıkarıldı
23 Aralık 2017 12:57
Nevşehir'de firari DEAŞ üyesi terörist yakalandı
23 Aralık 2017 10:40		 Diyarbakır'da 2 PKK'lı terörist yakalandı
23 Aralık 2017 10:00
FETO mağdurlarına tazminat darbesi
23 Aralık 2017 08:15		 Reina'da şehit olan Hatice'den geriye kızının bebeklik çorapları kaldı
23 Aralık 2017 08:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
24 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fenerbahce düşmanlığı 1
cska moscow 1
21.12.2017 maccabi vs fenerbahçe doğuş maçı 2
tuğba yurt 1
efendi geçinip sürekli el hareketi yapan takım 1
damir javor 1
din anlatarak para kazanmak 1
Domagoj Vida 2
23.12.2017 a.konyaspor vs fenerbahçe maçı 8
Göztepe 1
SON İLANLAR
Tarım Bakanlığı, ziraat mühendisi ve veteriner mezunları dahil 5 müfettiş yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Duraliler Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Elazığ Baskil SYDV Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam