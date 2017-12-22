Yasağa yönetmelik kılıfı

Batman Üniversitesi'nin de eski dönemleri hatırlatan bir saikle hareket ederek, olmayan bir mevzuat uydurarak bunun sonucunda talimat verdiği ortaya çıktı...

Batman Üniversitesi'nde bir yazıyla ortaya çıkan ve yasal herhangi bir dayanağı olmayan olaydan sonra skandal yeni bir boyut kazandı. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş imzalı olarak İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı'na 'kapalı, pardösülü, peçeli, gözlüklü' kız öğrenciler için gönderilen yazının yasal bir karşılığının da olmadığı ortaya çıktı. Rektör Prof. Dr. Aydın tarafından gönderilen yazıda, "Üniversitenin Batı Raman Kampüsü'nde günün değişik saatlerinde ve farklı mekanlarda tamamıyla kapalı, pardösülü, peçeli ve gözlüklü halde, kimliği net olarak anlaşılamayan öğrencilere çok sayıda kişinin şahit olduğu ve bu durumun endişe ve tedirginliğe yol açtığı" belirtilmişti.

ÜNİVERSİTENİN MEVZUATTAN DA HABERİ YOKMUŞ

Batman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gönderilen yazıda yer alan 'kapalı, pardösülü, peçeli, gözlüklü' öğrencilerin tedirginliğe yol açtığı şeklinde belirtilen ifadelere yasal dayanak olarak ise Yükseköğretim Öğrenci Kılık Kıyafet Yönetmeliği dayanak olarak gösterilmişti. Ancak yaptığımız araştırmalar ve YÖK'ten edindiğimiz bilgilere göre böyle bir yönetmeliğin olmadığı ortaya çıktı.

HATA BİR KEZ DAHA TEKRAR EDİLDİ

Olayın ortaya çıkmasından hemen sonra, kamuoyunda oluşan baskı sonucu bir açıklama yapan rektörlük bu sefer ikinci bir hata daha yaptı. Rektörlük açıklama yazısında da ilginç ifadelerle savunma yapmış ancak açıklamanın son bölümünde yine olmayan yönetmeliğe atıfta bulunmuştu. Açıklamada rektörlük, "'Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Kılık Kıyafet Yönetmeliği' kapsamında gerekli işlemlerin yapılması ifade edilmiştir" denilerek, söz konusu talimata yasal gerekçe uydurulmuştu.

REKTÖRLÜK, "DEKANLIK BİZDEN TALEP ETTİ" DEDİ

Rektörlük tarafından yapılan açıklamada, konu dekanlığa mal edilmeye çalışıldı. Açıklamada, "İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı tarafından 01.12.2017 tarihinde Üniversitemiz Rektörlüğü muhatap alınarak yazılan yazıda; peçeli ve gözlüklü, bayan olup olmadıkları belli olmayan ve kimlikleri net anlaşılamayan kişilerin olduğu ve güvenlik açısından tedirginlik yaratıldığı ifade edilmiş" denilerek, söz konusu sorumluluğun dekanlık da olduğu ifade edilmeye çalışıldı.

YÖK ANINDA İNCELEME BAŞLATTI

Batman Üniversitesi Rektörü imzalı skandal talimatın ortaya çıkmasıyla Yükseköğretim Kurulu'nda harekete geçti. Konu ile ilgili YÖK'ün en üst denetleme mekanizması olan YÖK Denetleme Kurulu anında görevlendirildi. Konunun hassasiyetinin dikkate alındığı ve öncelikle söz konusu yazı ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. İnceleme sonrası ise bir soruşturmanın yakın bir zamanda açılacağına ise kesin gözüyle bakılıyor