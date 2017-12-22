Tapu'ya gitmeden işlemlerinizi yapın

Tapu ve Kadastro Genel müdürlüğünün hayata geçirdiği web tapu sistemiyle, vatandaşlar tapuya gitmeden işlemlerini yürütmeye başladı

Web tapu sistemine giriş için tıklayınız.

Web-tapu sistemine giriş E-devlet kimlik doğrulama sistemi kullanılarak yapılmakta ve sistem TKGM-TAKBİS alt yapısı güvencesi altındadır.

1- Web-tapu ile getirilen yenilikler:

Tapu maliki kendi taşınmazının bilgilerini görebilir.

Tapu maliki kendi taşınmazına ait bilgilerin başkası tarafından incelenmesi için yetki verebilir.

"Taşınmazınızı evinizden yönetin."

Vatandaş tapu müdürlüğüne gitmeden internetten işlem başvurusunu yapabilir ve gerekli belgeleri internetten tapu müdürlüğüne gönderebilir. Böylece vatandaş tapu müdürlüğüne gitmeden işlemler başlatılarak, son aşamaya getirilmiş olur.

Web-tapu kullanılarak malik, emlakçılara güvenli bir şekilde tapu bilgisi görüntüleme ve tapu müdürlüğüne başvuru yapma yetkisi verebilir veya verdiği yetkiyi kaldırabilir.

Web-tapu sisteminde, tüm aşamalardan vatandaşlarımız SMS ile bilgilendirilmektedir.

Tapu müdürlüklerince web-tapudan gelen başvurular ilgili memura havale edilir.

Memur tarafından gerekli aşamalar tamamlandıktan sonra ilgilisine tapu harcı, döner sermaye hizmet bedeli ve işlemin tamamlanması için imza tarihi ve saati SMS ile gönderilir.

Vatandaş, gerekli ödemelerini elektronik ortamda yaparak, belirlenen saatte tapu müdürlüğüne giderek işlemi tamamlar.

Ayrıca web-tapu ile vatandaşlar, bizzat gelmeden taşınmazlarına işlem yapılmamasına yönelik beyan tesis eder veya kaldırabilir. Böylece sahtecilik girişimlerine karşı önemli bir tedbir alınmıştır.

2- Sonuç:

Bu proje ile vatandaşlarımızın tapu müdürlüğüne gitmeden, elektronik ortamda taşınmazlarını yönetebilecekleri bir sistem hayata geçirilmiştir.

Web-tapu ile vatandaşlarımızın ve emlakçıların;

Tapu maliki ile yetki verilen kişilerin, tapu bilgilerini inceleyebildiği,

Tapu malikinin bizzat tapu müdürlüğüne gelmeden vekaleten işlem yapılmamasına yönelik beyan tesisi ile terkinini yapabildiği,

Elektronik ortamda belgelerini göndererek başvuru yaptığı,

Eksiklikleri ve tüm bilgileri sms ile alabildiği,

Başvurusunun hangi aşamada olduğunu işlem sorgulama aracılığıyla öğrenebildiği,

Harç ve döner sermaye bedelini elektronik ortamda ödeyebileceği, sistem hayata geçirilmiştir.

Böylece işlem sahipleri tapu müdürlüklerine bizzat gelmeden tapu işlemleri son aşamaya kadar getirilmektedir. Sistem vatandaş için tüm Türkiye genelinde, emlakçılar için ise kademeli olarak hayata geçirilecektir.