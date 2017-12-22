FETÖ'nün 'maddi çöküntü' mesajları ByLock'ta

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Endonezya sorumlusu Murat Safa'nın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock üzerinden gönderdiği "maddi çöküntü" mesajları dikkati çekti.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 29'u tutuklu 60 sanığın yargılandığı davanın dosyasına, örgütün "Aydın imamı" Abdulbekir Kalkan ile FETÖ'nün Endonezya sorumlusu Murat Safa arasındaki ByLock yazışmaları eklendi.

Geçen yıla ait ByLock mesajlarında, ekonomik açıdan zorlanan Safa'nın Kalkan'dan yardım istediği belirlendi.

İstediği maddi desteğin yapılmadığından dert yanan Safa'nın, "Arkadaşa, 'Biraz fazla olsa.' diye rica ettik, 'Koca ülke onu da orası çözsün.' dedi. Çok ağrıma gitti. Koca ülke dediği azıcık parası olan 3 esnaf var. Bir yıldır maaşlar gelmiyor, bizi düşürdüğü duruma bak..." şeklindeki ifadeleri ByLock mesajlarına yansıdı.

FETÖ sanığı Kalkan ile Safa arasındaki diyalog şöyle:

"Kalkan: Bütün sıkıntı para olsun azizim. Kim bakıyor size ihtiyacın ne?

Safa: Ne yaparsın bazen insanlar öyle tanınıyor ama yardımcı olacağım iki konu vardı azıcık kendimi ortaya koymam gerekiyordu. 500 bin dolarlık bir iş. Şimdi çok bekler valla insan kendi için olunca çok zorlanıyor.

Kalkan: Problem yok, sen ihtiyacını söyle.

Safa: Çözemezsem söylerim. Şimdilik kendi imkanlarımı zorlayarak çözecek gibiyim. Benimkisi ülkenin meselesi değildi şahsi bir istekti ama sağ olsun rezil etti.

Kalkan: Fark etmez. Benim için ülkeden önemlisin. Ben buradayım. Söylersen çözerim. Söylemezsen beklerim.

Safa: Senden hiç şüphe etmedim ki zaten sadece henüz yumurta sınıra gelmedi.

Kalkan: Endonezya diye duydum. Avukat belli oldu mu?

Safa: Onu bilmiyorum abi ama ABD dışına çıkamaz biliyorsun.

Kalkan: Tamam abi bir isteğin olursa buradayım.

Safa: Abicim ne kadar yardımcı olabilirsin?

Kalkan: İhtiyacın ne?

Safa: 20-25 bin dolar.

Kalkan: 21 Ocak'tan sonra 10 bin dolar hazırladım. No problem. Bu miktarlar bizi sıkmaz."

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 Kasım'da, Söğüt ve Bozburun mahallelerinde tekneyle Yunanistan'a kaçma hazırlığı yapan, aralarında FETÖ'nün "Aydın il imamı" Abdulbekir Kalkan'ın da bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

FERDİ UZUN