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FETÖ'nün İç Anadolu yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı. Şüphelilerin FETÖ'nün İç Anadolu yapılanmasını devam ettirmeye çalıştığı ve "himmet" adı altında para toplayarak örgüte finansal destek sağladığı belirlendi.
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 16'sı yakalandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, devam eden FETÖ soruşturmaları kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Sabah erken saatlerde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı.
Şüphelilerin, FETÖ'nün İç Anadolu yapılanmasını devam ettirmeye çalıştığı ve "himmet" adı altında para toplayarak örgüte finansal destek sağladığı belirlendi.
Baskın sırasında bir adresin terör örgütünün saklanma evi olarak kullandığı "gaybubet evi" olduğu ve içerisinde örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı firari 2 şüphelinin kaldığı tespit edildi. Bunun üzerine soruşturma savcısından alınan talimatla bu kişiler de gözaltına alındı.
Operasyonların devam ettiği ve firarilerin yakalanmasına çalışıldığı belirtilirken, gözaltına alınan 18 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi
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