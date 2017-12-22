Proje birimine neden sadece peyzaj mimarı uzmanı alınır?

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Proje birimine sadece Peyzaj Mimarı alınıyor. Uzman alımları üniversitelerde düzgün işliyor mu ?

Bildiğiniz gibi, üniversitelerin uzman ilanlarında uzmanların çalıştırılması düşünülen birimlerle mezuniyet uyumlarının uygun olmadığını sıkça eleştirmemize rağmen bunun maalesef yaygınlaştığını görüyoruz.

Örneğin, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından 19 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan ilanda; "Proje ofisinde görevlendirilmek üzere; Peyzaj Mimarlığı lisans mezunu olmak ve lisans sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az 5 (beş) yıl tecrübeye sahip olmak." şartı aranıyor.

İŞTE İLAN METNİ

Ayrıca, söz konusu üniversitenin web sayfasını incelediğimizde, "Proje Ofisi" adlı birim olmadığı, "Araştırma Geliştirme ve Teknolojisi Ofisi" adlı benzer birim olduğu görülmektedir. Dolayısıyla ilanda böyle bir hata vardır.

Bir diğer husus ise, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde Peyzaj Mimarlığı bölümü bulunmamaktadır. Dolayısıyla, alınacak Uzmanın hangi projelerde görev alacağı ve Proje biriminde hangi işlerde çalıştırılacağı soru işaretidir.

Bilindiği gibi, Uzmanlar projelerde yürütücü olarak görev alamadıklarından ancak araştırmacı olarak çalışmaktadırlar. Fakat bu alanda üniversitede henüz öğretim üyesi olmadan, Uzman ne iş yapacaktır.

Bu açıklamalar çerçevesinde, umuyoruz ilgili üniversite ilanını tekrar değerlendirecek ve gerekli düzenlemeleri yapacaktır.