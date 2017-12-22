HDP: Anayasa Mahkemesi kendisini inkar ve imha etmiştir

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Anayasa Mahkemesinin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bireysel başvurusunu kabul edilemez bulmasına ilişkin, "Bu kararla Anayasa Mahkemesi, kendisini inkar ve imha etmiştir. Rolünü, misyonunu reddetmiştir."dedi.

Beştaş, partisinden bir grup milletvekiliyle Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun ilk kararını açıkladığını söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL ilan edildiğini anımsatan Beştaş, "OHAL ilanıyla birlikte ülkede gerçek, sivil darbe bütün etkileriyle halen devam ediyor. Yüzbinlerce insan bir gece yarısı KHK'sı ile ihraç edildi." diye konuştu. Beştaş, komisyonun çalışma ve başvuru sürecine ilişkin yaşananları anlattı.

KHK ile ihraç edilen ve açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'yı ziyaret ettiklerini dile getiren Beştaş, "Gülmen ve Özakça'nın bir deri bir kemik kaldıklarını" söyledi.

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ise kamudan ihraç edilenlerin, hakkında idari veya adli bir soruşturma olmadan ihraç edildiklerini savunarak, "Bu insanlar niye ihraç edildiklerini bile bilmiyor. OHAL Komisyonunun çalışmaları bu hızla giderse herhalde bir asır sürecek." ifadesini kullandı. Toğrul, geç gelen adaletin adalet olmayacağını dile getirdi.

Bir gazetecinin, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bireysel başvurusunu kabul edilemez bulduğunu anımsatması üzerine Beştaş, "Bu kararla Anayasa Mahkemesi, kendisini inkar ve imha etmiştir. Rolünü, misyonunu reddetmiştir." ifadesini kullandı.