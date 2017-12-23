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65 Devlet üniversitesine 788 akademisyen alınıyor!
2017 yılı sonu 65 Devlet üniversitesi 788 Akademik Personel almak için ilana çıktı.
2017 yılı sonu 65 Devlet üniversitesi 788 Akademik Personel almak için ilana çıktı.
Bildiğiniz gibi, tüm üniversitelerin Öğretim Üyesi Harici Öğretim Elemanı Kadrolar (Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman) başta Yükseköğretim Kurulu web sayfasında olmak üzere eş zamanlı olarak Memurlar.Net ilan sayfasında da meraklılarıyla paylaşılmaktadır.
Yılın son haftasına geldiğimiz şu günlerde 65 devlet üniversitesi 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde aldıkları atama izni kapsamında kadrolarını ilan etmeye başladılar ve toplamda 788 kadro adayların başvurması için yayımlandı.
Tüm akademik personel ilanlarını incelemek için TIKLAYINIZ.
ÜNİVERSİTE BAZLI İLAN EDİLEN KADRO SAYILARI
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