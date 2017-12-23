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65 Devlet üniversitesine 788 akademisyen alınıyor!

2017 yılı sonu 65 Devlet üniversitesi 788 Akademik Personel almak için ilana çıktı.
23 Aralık 2017 17:40
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65 Devlet üniversitesine 788 akademisyen alınıyor!

2017 yılı sonu 65 Devlet üniversitesi 788 Akademik Personel almak için ilana çıktı.

Bildiğiniz gibi, tüm üniversitelerin Öğretim Üyesi Harici Öğretim Elemanı Kadrolar (Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman) başta Yükseköğretim Kurulu web sayfasında olmak üzere eş zamanlı olarak Memurlar.Net ilan sayfasında da meraklılarıyla paylaşılmaktadır.

Yılın son haftasına geldiğimiz şu günlerde 65 devlet üniversitesi 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde aldıkları atama izni kapsamında kadrolarını ilan etmeye başladılar ve toplamda 788 kadro adayların başvurması için yayımlandı.

Tüm akademik personel ilanlarını incelemek için TIKLAYINIZ.

ÜNİVERSİTE BAZLI İLAN EDİLEN KADRO SAYILARI

ÜNİVERSİTE ADI

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

OKUTMAN

UZMAN

ÇEVİRİCİ

TOPLAM

Abdullah Gül Üniversitesi

3

3

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

5

3

1

9

Adıyaman Üniversitesi

4

4

Adnan Menderes Üniversitesi

5

11

16

Afyon Kocatepe Üniversitesi

6

6

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

2

2

Akdeniz Üniversitesi

4

36

40

Aksaray Üniversitesi

3

1

4

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

15

1

16

Amasya Üniversitesi

4

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

8

8

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

2

2

4

Ardahan Üniversitesi

7

14

3

24

Atatürk Üniversitesi

2

34

2

38

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

4

6

2

12

Bartın Üniversitesi

3

4

1

8

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

4

4

Bingöl Üniversitesi

1

2

10

13

Bitlis Eren Üniversitesi

3

3

Boğaziçi Üniversitesi

37

37

Bursa Teknik Üniversitesi

14

14

Bülent Ecevit Üniversitesi

3

3

Cumhuriyet Üniversitesi

2

2

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

2

3

1

1

7

Çukurova Üniversitesi

5

5

Ege Üniversitesi

13

20

1

20

54

Erzurum Teknik Üniversitesi

13

2

Fırat Üniversitesi

1

1

Galatasaray Üniversitesi

1

1

Gazi Üniversitesi

1

16

1

16

34

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

8

8

Gebze Teknik Üniversitesi

1

1

Hacettepe Üniversitesi

2

12

14

Hitit Üniversitesi

2

3

5

Iğdır Üniversitesi

1

1

İnönü Üniversitesi

1

16

17

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

1

1

İstanbul Teknik Üniversitesi

20

7

27

İstanbul Üniversitesi

19

2

21

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

3

3

Kafkas Üniversitesi

1

1

2

Karabük Üniversitesi

5

5

1

1

12

Kastamonu Üniversitesi

3

3

Kırıkkale Üniversitesi

4

4

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

5

52

6

1

64

Marmara Üniversitesi

6

6

Mersin Üniversitesi

4

4

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

1

1

2

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

9

1

10

Munzur Üniversitesi

6

9

2

1

18

Mustafa Kemal Üniversitesi

3

3

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

3

3

1

1

8

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

7

7

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

6

9

15

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

12

1

2

15

Pamukkale Üniversitesi

1

1

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

1

1

Sakarya Üniversitesi

1

2

3

6

Selçuk Üniversitesi

7

16

1

3

27

Siirt Üniversitesi

5

2

2

9

Sinop Üniversitesi

3

1

1

5

Süleyman Demirel Üniversitesi

8

19

10

37

Türk-Alman Üniversitesi

1

1

1

3

Uludağ Üniversitesi

34

34

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2

2

TOPLAM

147

486

32

122

1

788
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