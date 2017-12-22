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22 Aralık 2017 tarihi itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli

22 Aralık 2017 tarihi itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
22 Aralık 2017 13:00
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22 Aralık 2017 tarihi itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli

15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.

Halkın üzerine ateş açıldı. 179'u sivil, 62'si polis ve 5'i asker olmak üzere toplam 241 vatandaşımız şehit oldu. 2 bin 185 kişi ise yaralandı

Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.

Aşağıda 22 Aralık 2017 tarihinde haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilenler bulunuyor.

Yüksek rütbeli subaylara FETÖ operasyonu Ankara'da FETÖ okullarında görev yapmış 44 öğretmene gözaltı Mersin'de askeri yapılanma operasyonunda 31 şüpheliden 15'i tutuklandı FETÖ'nün Jandarma yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı Arkadaşları gözaltına alınan yüzbaşı itirafçı oldu Eski HSYK başmüfettişi Kavasoğlu'na FETÖ'den tahliye Siirt'te 330 sanıklı FETÖ davasına devam edildi İşgal davasında 159 ağırlaştırılmış müebbet talebi Akademik ve idari 11 eski personele FETÖ'den hapis Hatay'da 8 eski adliye personeline FETÖ'den hapis Kocaeli'de emniyet eski müdürüne hapis Çoğu stajyer askeri hakim ve savcı olan 52 sanığa tahliye FETÖ sanığı polislerin yargılandığı davada 1 kişiye tahliye FETÖ davasında eski yarbay ve eski astsubaya tahliye

15 Temmuz'dan unutulmaz kareler
Memurlar.Net
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