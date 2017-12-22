KKTC'den BM Genel Kurulunun 'Kudüs' kararına destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma" kararının tüm dünyanın tepkisini çektiğine dikkat çekilerek, bu kararın geri alınmasına yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan karar tasarısının üye ülkelerin tümünün kabul oyuna karşılık ABD tarafından veto edilmesinin tepkileri daha da artırdığı kaydedildi.

Bölgede yürütülen barış çabalarına hizmet etmeyen ABD'nin bu talihsiz kararının KKTC'de de endişeyle karşılandığı vurgulanan açıklamada, "Konu bu kez BM Genel Kurulunda ele alınmıştır. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla Türkiye ile Arap Ligi Dönem Başkanı sıfatıyla Yemen tarafından sunulan ve ABD yönetimini söz konusu kararından vazgeçmeye çağıran yeni karar tasarısı ABD'nin açık baskı ve tehditlerine rağmen kabul edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kararın, 128 ülkenin desteğiyle kabul edilmesinden büyük memnuniyet duydukları belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bu kararla, bugüne kadar Kudüs konusunda BM tarafından alınan kararlara bağlılığını teyit eden uluslararası toplum, ABD yönetiminin aldığı uluslararası hukukla çelişen bu kararın meşruiyeti bulunmadığını göstermiştir. Uluslararası toplumun sergilediği bu sağduyulu tutum, İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan koşulların şekillendirdiği BM Güvenlik Konseyinin yapısı üzerindeki tartışmaları güçlendirmiştir. ABD yönetiminin aldığı bu yanlış kararı gözden geçirmesini ve Filistin meselesinin 1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması ile çözüme kavuşturulması yönünde katkı koymaya devam etmesini temenni ediyoruz."