İzmir'deki 'askeri casuslukta kumpas' davasına devam edildi

İzmir'de, askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mensupları hakkında açılan davada 102 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar ve taraf avukatları ile müşteki Coşkun Başbuğ katıldı.

Tutuklu sanık Özgür Gün, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında inşaat mühendisi olarak görev yapmasının ardından ihraç edildiğini belirtti.

Görev süresi boyunca Ege Bölgesi ve İzmir'de görev yapmadığını kaydeden Gün, hakkında ifade veren kişinin tutuksuz yargılanan sanık H.S'nin ablasının boşandığı eşi olduğunu söyledi.

H.S'nin asılsız iddiaları yüzünden tutuklandığını savunan Gün, kendisinin ihbar mektubuyla bir albayın TSK'dan tasfiye edildiğine ilişkin suçlamayı kabul etmedi.

Gün, H.S'nin "evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediğini öne sürerek, "Bu suçlama hayal ürünüdür. Adı geçen albay, TSK'dan ihraç edilmemiş, hizmet süresi dolduğundan emekliye ayrılmıştır. Bu durum Genelkurmay Başkanlığının resmi belgelerinde mevcuttur. H.S'nin bu iddiası çökmüştür." dedi.

Cep telefonu hatlarında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin tespite yönelik de savunma yapan Gün, "Bu programı kullanmadığım için rahatım. Tutuklandığımda böyle bir iddia yoktu. Sonradan ByLock kullanıcısı olduğum iddia edildi. Üç GSM hattında ByLock kullandığım ileri sürülüyor. Bu hatlardan biri ortalıkta yok, hayali bir hattır. İkinci hatla hiç bağlantım yok. Üçüncü hattımda ise saniyeler süren bağlantılarım var." ifadelerini kullandı.

Sanık Gün, tahliye talebinde bulundu.

Davada tutuklu yargılananlar arasında bulunan Hasan Eryılmaz'ın eşi, Özgür Gün'ün kardeşi tutuklu sanık Özlem Gün Eryılmaz da savunma yaptı.

Meslekten ihraç edilen doktor Özlem Gün Eryılmaz, boşandığı eşi sanık H.S'nin kendisiyle ilgili yalan beyanda bulunduğunu iddia etti.

"Örgüt hiyerarşisinde TSK mensuplarının eşlerinden sorumlu olarak örgüt faaliyeti yürüttüğü ve subayların evlendirilmesinde etkin rol aldığına" ilişkin suçlamaları kabul etmeyen Eryılmaz, tahliyesini istedi.

Duruşmaya, öğle arası verildi.

- İddianameden

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya'nın hazırladığı 697 sayfalık iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri emekli Albay Gürsel Yüce, eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, FETÖ/PDY'nin sözde üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen, Naci Tosun ve İsmail Büyükçelebi'nin bulunduğu 43'ü tutuklu 23'ü firari 102 sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında "silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği, üyeliği" suçlamalarına yer verilmişti.

İddianamede, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 kişi hakkında "askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" suçlamasıyla açılan davada, yargılanmalarının ardından beraat eden sanıkların bir kısmı ile emekli askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel'in de bulunduğu 98 kişi müşteki olarak yer almıştı.