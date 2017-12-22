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Çeyrek altın ne kadar?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 155,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.042,00 lira oldu
22 Aralık 2017 13:21
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 155,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.042,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 155,50 155,70 155,60 155,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.025,00 1.042,00 1.025,00 1.042,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 141,80 145,80 142,00 146,00
Lira(Tam) Ziynet 1.001,00 1.021,00 1.002,00 1.022,00
Yarım Ziynet 501,00 511,00 501,00 511,00
Çeyrek Ziynet 250,00 255,00 251,00 256,00
Anadolu Ajansı
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