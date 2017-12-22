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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya lideri Putin'le telefonda görüştü. Erdoğan, Kudüs tasarısına desteği için Putin'e teşekkür etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bugün telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde ikili konular ve bölgesel meseleler konuşuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde gerek BM Genel Kurulunda Kudüs konusunda sunulan karar tasarılarına desteklerinden dolayı Putin'e teşekkür etti.
Görüşmede, BM Genel Kurulunda dün alınan kararla, ABD'nin Kudüs konusundaki beyanının gayri hukukiliğinin ortaya konulmasının memnuniyet verici olduğu vurgulandı.
- Yakın temas halinde olma konusunda mutabık kalındı
İki lider, bölgenin barış ve istikrarı açısından da büyük önem taşıyan Kudüs konusunda BM kararlarına ve uluslararası hukuka bağlı kalınmasının önemine dikkati çekti.
Doğu Guta'ya insani yardım eriştirilmesi konusu başta olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulan görüşmede, Astana sürecine de değinildi.
Enerji ve savunma sanayisi dahil ikili ilişkilerde alınan kararları hayata geçirmeye yönelik çalışmaların sürmesinden memnuniyetlerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Putin, ilerleyen süreçte de her konuda yakın temas halinde olma konusunda mutabık kaldı.
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