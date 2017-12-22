|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Bilecik'te trafik kazası: 7 yaralı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Sedat Topçu idaresindeki 34 CLY 42 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük karayolu Pazaryeri kavşağında, yol kenarındaki trafik levhalarına çarptı.
Kazada, sürücü ile 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu haber 406 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI