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Bakan Özlü: 'Tasarım Vadisi' kuracağız

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: Tasarım Vadisi bünyesinde kurulacak tasarım stüdyoları, Ulusal Tasarım Araştırma Merkezi, Tasarım Kütüphanesi gibi yapılar aracılığıyla tasarımcı ve sanayicilerin etkileşim içinde faaliyet göstermelerini amaçlıyoruz
22 Aralık 2017 13:33
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Bakan Özlü: 'Tasarım Vadisi' kuracağız

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, işletmelerin tasarımla ilgili her türlü bilgi, veri, araştırma ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşılayacak yapı ve merkezlerin yer alacağı Tasarım Vadisi kurmayı hedeflediklerini belirterek, "Tasarım Vadisi bünyesinde kurulacak tasarım stüdyoları, Ulusal Tasarım Araştırma Merkezi, Tasarım Kütüphanesi gibi yapılar aracılığıyla tasarımcı ve sanayicilerin etkileşim içinde faaliyet göstermelerini amaçlıyoruz." dedi.

Özlü, Bakanlıkta düzenlenen, Türk Tasarım Danışma Konseyinin 17. toplantısına katıldı.

Türk Tasarım Danışma Konseyinin, 2009 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulduğunu hatırlatan Özlü, konseyin tasarım farkındalığının artmasına önemli katkılar yaptığını söyledi.

Özlü, tasarımın küresel rekabet aracı olduğuna işaret ederek, "Avrupa Patent Ofisi ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından geçen yıl hazırlanan bir rapor, tasarım yoğun sektörlerin ülke ekonomileri için ifade ettiği önemi açıkça ortaya koymuştur. Rapor, tasarım yoğun sektörlerin Avrupa Birliği'nde (AB) doğrudan ve dolaylı 38 milyon kişilik bir istihdam meydana getirdiğini saptamıştır. Bu sayı, AB'deki tüm istihdamın yüzde 18'ine karşılık gelmektedir." diye konuştu.

Tasarımın, sanayinin tüm alanlarına çarpan etkisi bulunduğuna dikkati çeken Özlü, şöyle devam etti:

"İngiltere Tasarım Konseyinin geçtiğimiz günlerde yayımladığı rapor, tasarım becerilerini kullanan çalışanların, diğer çalışanlara göre yüzde 47 daha verimli olduklarını ortaya koymuştur. Yıllık 40 binin üzerinde tasarım başvurusuyla Avrupa'da ilk 3'te yer alan Türkiye'nin tasarımdan daha fazla yararlanması zorunludur."

- "Tasarım merkezi sayısı 138'e ulaştı"

Özlü, tasarım merkezi sayısının 138'e ulaştığını belirterek, merkezlerin Türkiye'nin tasarım üretme ve kullanma kapasitesini geliştirme sürecinde çok önemli katkılar sağlayacağına inandığını vurguladı.

Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında, gelecek 3 yılda 23 eylem gerçekleştirmek üzere çalışmalar yürüteceklerini anlatan Özlü, "İşletmelerimizin tasarımla ilgili her türlü bilgi, veri, araştırma ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşılayacak yapı ve merkezlerin yer alacağı Tasarım Vadisi kurmayı hedefliyoruz. Tasarım Vadisi bünyesinde kurulacak tasarım stüdyoları, Ulusal Tasarım Araştırma Merkezi, Tasarım Kütüphanesi gibi yapılar aracılığıyla tasarımcı ve sanayicilerin etkileşim içinde faaliyet göstermelerini amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özlü, dünya gelişirken üretim ve sanayinin de değiştiğine dikkati çekerek, bununla birlikte yazılım mühendisliği, veri analistliği, yapay zeka uzmanlığı, dijital tasarım, bulut sistemleri, robot uzmanlığı gibi yeni mesleklerin geliştiğini kaydetti.

Bakan Özlü, bu yıl Türk Tasarım Danışma Konseyi Onur Ödülü'ne, Moda Tasarımcısı Bahar Korçan'ın layık görüldüğünü belirterek, Korçan'ı tebrik etti.

Anadolu Ajansı
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