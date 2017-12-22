1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Bakü'de cuma namazı kıldırdı

Erbaş: Bizler yuce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ve Resulullah Efendimizin rehberliginde ummet bilincini pekistirmezsek, Kudus gibi nice kutsalımız, degerlerimiz, onur ve haysiyetimiz hedef alınacaktır
22 Aralık 2017 13:35
Yazdır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Bakü'de cuma namazı kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de cuma namazı kıldırdı ve hutbe irad etti.

"2017 İslam Dayanışması Yılı: Dinler ve Medeniyetler Arası Diyalog" konulu uluslararası konferansa katılmak için Azerbaycan'da bulunan Erbaş, cuma namazı için Bakü Haydar Camisi'e geldi.

Erbaş, aralarında Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade ve konferans katılımcısı dini yetkililerin de yer aldığı cemaate hutbe okudu.

"Ümmet bilinci" konulu hutbesinde Erbaş, ummetin karsı karsıya bulundugu tüm olumsuzlukların altında ilim, hikmet, marifet ve gayretten uzaklasma ile kardeslik bilincinin kaybedilmesinin yattığını belirtti.

Müslümanların değerlerine sıkıca sarılmadığı takdirde Islam cografyası ve insanlığın turlu sıkıntılar yasamaya devam edeceğine dikkati çeken Erbaş, hutbede şunları kaydetti:

"Bizler tevhid ve vahdet suuruyla zihinleri ve yurekleri bir, gayeleri ve duyguları bir, sevgileri ve huzunleri bir kardesler toplulugu olamazsak, yeryuzunde kan ve gozyası dinmeyecektir. Bu camide omuz omuza durdugumuz gibi her daim yan yana, gonul gonule olamazsak, iyilikte yardımlasmazsak Islam ummeti acılar icerisinde kıvranmaya devam edecektir. Bizler, yuce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ve Resulullah Efendimizin rehberliginde ummet bilincini pekistirmezsek, Kudus gibi nice kutsalımız, degerlerimiz, onur ve haysiyetimiz hedef alınacaktır. Bugun bizler Yuce Rabb'imizin hayat veren cagrısına kulak vermezsek, dunyada hak ve hakikat, adalet ve fazilet, sefkat ve merhamet hakim olamayacaktır. Unutulmayalım ki, yeryuzundeki butun muhtaclara, butun mazlumlara, butun insanlıga huzur ve saadet getirecek yegane cozum Islam'dadır, imandadır."

Erbaş, hutbenin ardından cuma namazını kıldırdı. Erbaş, temasları kapsamında Bakü Devlet Üniversitesine bağlı olan ve Diyanet İşleri Başkanlığının katkılarıyla faaliyet gösteren İlahiyat Fakültesini de ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 4 5
Bu haber 1,425 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
24 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
24 Aralık 2017 00:01		 Erdoğan, 23. Jandarma Sınır Tümen K.lığını ziyaret etti
23 Aralık 2017 23:16
Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini ziyaret etti
23 Aralık 2017 23:10		 Soylu, 'Fetullah Gülen'le görüştüğü' iddiasını yalanladı
23 Aralık 2017 22:43
'Uçakların attığı bombalar sahte' iddiasına yanıt
23 Aralık 2017 22:28		 Metin Feyzioğlu'ndan 'Mor Beyin' açıklaması
23 Aralık 2017 22:23
İsrail'de gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı serbest
23 Aralık 2017 21:45		 Başbakan Yıldırım'dan 'Noel' mesajı
23 Aralık 2017 21:23
Ak Parti Hakkari İl Başkanı belli oldu
23 Aralık 2017 20:59		 Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'tan ayrıldı
23 Aralık 2017 19:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
24 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bosna hersek'in bm'deki oylamada çekimser oy kullanması 1
bangkok 8.5 depremi 3
Cuma gününün güzelliği 2
nabil dirar 1
arda turan 1
alex song 1
hem dindar hem atatürkçü olan insan 2
21.12.2017 maccabi vs fenerbahçe doğuş maçı 2
fatih terim 3
emre bol 1
SON İLANLAR
Tarım Bakanlığı, ziraat mühendisi ve veteriner mezunları dahil 5 müfettiş yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Duraliler Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Elazığ Baskil SYDV Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam