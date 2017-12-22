Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Bakü'de cuma namazı kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de cuma namazı kıldırdı ve hutbe irad etti.

"2017 İslam Dayanışması Yılı: Dinler ve Medeniyetler Arası Diyalog" konulu uluslararası konferansa katılmak için Azerbaycan'da bulunan Erbaş, cuma namazı için Bakü Haydar Camisi'e geldi.

Erbaş, aralarında Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade ve konferans katılımcısı dini yetkililerin de yer aldığı cemaate hutbe okudu.

"Ümmet bilinci" konulu hutbesinde Erbaş, ummetin karsı karsıya bulundugu tüm olumsuzlukların altında ilim, hikmet, marifet ve gayretten uzaklasma ile kardeslik bilincinin kaybedilmesinin yattığını belirtti.

Müslümanların değerlerine sıkıca sarılmadığı takdirde Islam cografyası ve insanlığın turlu sıkıntılar yasamaya devam edeceğine dikkati çeken Erbaş, hutbede şunları kaydetti:

"Bizler tevhid ve vahdet suuruyla zihinleri ve yurekleri bir, gayeleri ve duyguları bir, sevgileri ve huzunleri bir kardesler toplulugu olamazsak, yeryuzunde kan ve gozyası dinmeyecektir. Bu camide omuz omuza durdugumuz gibi her daim yan yana, gonul gonule olamazsak, iyilikte yardımlasmazsak Islam ummeti acılar icerisinde kıvranmaya devam edecektir. Bizler, yuce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ve Resulullah Efendimizin rehberliginde ummet bilincini pekistirmezsek, Kudus gibi nice kutsalımız, degerlerimiz, onur ve haysiyetimiz hedef alınacaktır. Bugun bizler Yuce Rabb'imizin hayat veren cagrısına kulak vermezsek, dunyada hak ve hakikat, adalet ve fazilet, sefkat ve merhamet hakim olamayacaktır. Unutulmayalım ki, yeryuzundeki butun muhtaclara, butun mazlumlara, butun insanlıga huzur ve saadet getirecek yegane cozum Islam'dadır, imandadır."

Erbaş, hutbenin ardından cuma namazını kıldırdı. Erbaş, temasları kapsamında Bakü Devlet Üniversitesine bağlı olan ve Diyanet İşleri Başkanlığının katkılarıyla faaliyet gösteren İlahiyat Fakültesini de ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.