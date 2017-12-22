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Başbakan Yıldırım, Orgeneral Akar'ı kabul etti
Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı kabul etti
Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti.
Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 15 dakika sürdü.
Sinan Uslu
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