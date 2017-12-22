Yıldırım: OHAL Komisyonu çok titiz çalışıyor

Başbakan Binali Yıldırım, Kudüs tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin, "Bu, Amerika Birleşik Devletleri'ne açık bir mesajdır. 'Ben yaptım oldu' anlayışının dünya düzeninde geçerli olmayacağı, güçlü olanın haklı değil, haklının güçlü olması gerektiği evrensel gerçeği bir kez daha Genel Kurul'da tecelli etmiştir." dedi.

Başbakan Yıldırım, AK Parti 120. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından, parti genel merkezinden yürüyerek geçtiği Başyazıcıoğlu Camisi'nde cuma namazını kıldı.

Cami çıkışı gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Kudüs tasarısının BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin değerlendirmesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı aldığı kararın, uluslararası hukuka ve BM'nin daha önceki kararlarına tamamen ters olduğunu belirtti.

Tarihi kararın, BM Genel Kurulu'na üye ülkelerin büyük çoğunluğu tarafından uygun görülmediğini ve kabul edilmediğini anlatan Yıldırım, "Bu, Amerika Birleşik Devletleri'ne açık bir mesajdır. 'Ben yaptım oldu.' anlayışının dünya düzeninde geçerli olmayacağı, güçlü olanın haklı değil, haklının güçlü olması gerektiği evrensel gerçeği bir kez daha Genel Kurul'da tecelli etmiştir." ifadesini kullandı.

- "Devlet geleneğine uymayan birtakım tehditler"

Başbakan Yıldırım, "Ümit ederim ki Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, alınan bu kararı, doğru okur ve yanlış verdiği bu karardan bir an önce vazgeçer. Çünkü, İsrail Filistin arasında yarım asra varan bu anlaşmazlık büyük acılara sebep olmuş. Artık bu acıların devam etmemesi gerekir." diye konuştu.

Bölgede, bir yandan DEAŞ, PKK, PYD, YPG, El Nusra gibi örgütlerle mücadele sürerken, yeni bir sorun alanının ortaya çıkarılmasının, insanlık ve bölge için büyük bir felaketin başlangıcı olacağına işaret eden Yıldırım, "Bu karar, yanlıştan dönülmesi için bir fırsat." dedi.

Yıldırım, "Türkiye'nin, Kudüs konusunda bir eylem planı var mıdır?" sorusu üzerine, Türkiye'nin baştan beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde bu konuda çok aktif ve öncü bir rol üstlendiğini belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dönem Başkanı Türkiye'nin, bütün İslam ülkelerini olağanüstü zirveye davet ettiğini anımsatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ondan sonra Birleşmiş Milletler süreci yaşandı. Güvenlik Konseyi'nde mesele ele alındı. Orada da Amerika yalnız kaldı, Genel Kurul'da da yalnız kaldı, tüm tehditlere rağmen. Yani 'eğer siz karşı oy kullanırsanız, size şöyle yaparız, böyle yaparız' gibi hiç de devlet geleneğine uymayan birtakım tehditler olmasına rağmen, aklı selim galip geldi. Bundan sonra Türkiye başta olmak üzere bütün Birleşmiş Milletler'in sağduyuya sahip ülkeleri, Avrupa ağırlıklı olarak Uzakdoğu ve Amerika dışında hiçbir ülkenin bu karara karşı bir olumlu bakışı söz konusu değil. Türkiye, bu meselenin takipçisi olacak. Bizim derdimiz, haklı olanın yanında yer almak. Güçlü olanın yanında yer almak, bizim geleneğimizde de hukuk anlayışımızda da yok."

- "İtirazı reddedilenler varsa bunlara yargı yolu açılıyor"

Başbakan Yıldırım, OHAL Komisyonu'nun ilk kararlarını açıklamasının hatırlatılması üzerine komisyonun, geçen aylarda kanunla kurulduğunu, yapılanmasını tamamladığını, bütün müracaatları aldığını anlattı. Müracaat edenlerin, bütün kurumlardan dosyalarının temin edildiğini, istihbaratla ilgili birimlerden gereken bilgilerin toplandığını belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"İlk toplantısını yaptı, kararlarını da aldılar. Bundan sonra ellerindeki dosyaları gündemlerine göre almaya devam edecekler. Çok güçlü bir ekibi var, çok kapsamlı çalışma yapıyorlar. Sadece duyumlarla kanaatlerle ihbarlarla değil aynı zamanda belgelerle bilgilerle mahkemelerin de esas aldığı kıstaslar çerçevesinde titiz bir çalışma yürütüyorlar. Bu ne getirecek? Eğer itirazı reddedilenler varsa bunlara yargı yolu açılıyor. Bundan sonra mahkemelere gidebilecekler, orada haklarını arayabilecekler. Zaten iade edilen varsa da haklılığı ortaya çıkmış olacak. Mesele böylece hallolmuş olacak."

Yıldırım, açıklaması sonrasında beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Mehdi Eker, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile yürüyerek, AK Parti Genel Merkezi'ne geçti.

Başbakan Yıldırım, bu sırada vatandaşlarla selamlaştı, fotoğraf çektirdi.