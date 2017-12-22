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İDO'dan yılbaşı için 43 ek sefer
Yılbaşına denk gelen hafta sonunda 43 ek sefer yapılacak
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 29 Aralık Cuma ve 1 Ocak Pazartesi günleri arasında mevcut tarifesinin dışında ek seferlerle hizmet verecek.
İDO'dan yapılan açıklamaya göre şirket, yılbaşına denk gelen hafta sonunda 20 feribot, 23 deniz otobüsü olmak üzere toplam 43 ek sefer yapılacak. 1 Ocak Pazartesi gününün resmi tatil olması dolayısıyla deniz otobüsü iç hatlar ve Sirkeci-Harem araba vapuru hattında "Haftasonu-Pazar ve Tatil Günleri Tarifesi" uygulanacak.
Ek sefer biletleri satışa açıldı.
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