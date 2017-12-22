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Bakan Demircan: Dün insanlığın ölmediğini gördük

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Kudüs bütün dinlerin sahip çıktığı bir topraktır
22 Aralık 2017 13:55
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Bakan Demircan: Dün insanlığın ölmediğini gördük

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Kudüs bütün dinlerin sahip çıktığı bir topraktır. Bugüne kadar dünyanın çatıma merkezi olarak ortaya konulsa da, Kudüs barışın merkezi olacak, dün bunun işaretini gördük. Dün insanlığın ölmediğini gördük, insanlık zulme karşı ayağa kalkabileceğini, birlikte hareket edebileceğini gördük" dedi.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından düzenlenen "Benim Ülkem Türkiye" temalı uluslararası kısa film, hikaye ve şiir yarışmasının ödül töreni ATO Konferans Salonunda Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Bakan Demircan, yarışamaya katılan öğrencilere hitaben, "Burada edineceğiniz tecrübeleri ve kardeşliği dünyanın her tarafına taşıyın. Biz sizleri yabancı öğrenci olarak görmüyoruz, sizler bizim kardeşlerimizsiniz. Böyle güzel bir coğrafyada sizleri misafir etmek ve gençliklerini gecirmelerini sağlamak bizim için büyük bir onurdur" şeklinde konuştu.

"Kudüs barışın merkezi olacak"

T ürkiye'nin büyük bir ülke olduğunu kaydeden Demircan, dün BMGK'da gerçekleşen Kudüs oylamasının sıradan bir hadise olmadığını belirterek, "Kudüs bütün dinlerin sahip çıktığı bir topraktır. Bugüne kadar dünyanın çatıma merkezi olarak ortaya konulsa da, Kudüs barışın merkezi olacak, dün bunun işaretini gördük. Dün insanlığın ölmediğini gördük, insanlık zulme karşı ayağa kalkabileceğini, birlikte hareket edebileceğini gördük. Türkiye ışık tutan, yol gösteren lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde insanlığa çok güzel bir yol açtı. İnsanlık Kudüs'ün üzerinden barışı tesis edecek" diye konuştu.

UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat ve ATO Başkanı Gürsel Baran'ın da yer aldığı ödül töreninde, kısa film kategorisinde "Benim Ülkem Türkiye" eseriyle Manasbeg Maksudov birinci olurken, hikaye kategorisinde "Sınıftaki Siyah Çocuk" eseriyle Ouesseini Zorome ve şiir kategorisinde "Benim Ülkem Türkiye" eseriyle Sabina Abbaslı birinci oldu. Ev sahibi Başkan Baran, böyle bir yarışmada jüri üyeliği yapmaktan ve ev sahibi olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yağmur Yıldız - Mustafa Apaydın

İhlas Haber Ajansı
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