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657, memuru döven daire başkanının meslekten atılmasını öngörüyor
657 sayılı Kanunun 125. maddesine göre, memuru döven amirin, memuriyetten çıkarılması gerekiyor
657 sayılı Kanunun 125. maddesine göre, memuru döven amirin, memuriyetten çıkarılması gerekiyor
DAİRE BAŞKANI MEMURU TOKATLADI
Dün yaşanan olayda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, kızdığı zabıta memuruna, bütün arkadaşlarının gözü önünde önce bağırıp çağırdı, ardından da tokatladı. Tokatlanan zabıta memuru ise biraz yürüdükten sonra bayıldı.
DAİRE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal dün yaptığı açıklamada, daire başkanı Karali'nin görevden uzaklaştırıldığını söyledi.
Başkan Uysal ayrıca soruşturma açıldığını söyledi.
Şimdi tüm kamuoyu olarak soruşturmanın nasıl sonuçlanacağını takip edeceğiz. Bakalım İBB Başkanı Uysal, zabıta daire başkanı Tayfun Karali'yi koruyacak mı korumayacak mı?
657, TOKAT ATAN AMİRİN ATILMASINI ÖNGÖRÜYOR
Zira, 657 sayılı Kanunun 125. maddesine göre, "Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak," fiili memuriyetten çıkarılması gerektirmektedir.
Danıştay'ın 2016/8815 nolu kararında, tokatlamak fiili memuriyetten çıkarılma olarak görülmektedir.
OLAYDA KAMERA KAYITLARI VAR
Zabıta memurunun dövülmesi olayında, tanık beyanlarına dahi gerek bulunmamaktadır. Zira ortada kamera kaydı var görünmekte ve zabıta memuru esas duruşta beklemektedir. Böyle bir olayda daire başkanının kendini savunmaya imkan verecek bir gerekçe görünmemektedir.
MEMURİYETTEN İHRACA KİM BAKACAK?
Büyükşehir belediye başkanlıklarında memuriyetten çıkarılmaya bakacak olan Yüksek Disiplin Kurulları, büyükşehir belediye encümeninden teşekkül etmektedir. Büyükşehir belediye encümeni ise belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.
Soruşturma sonrasında, Başkan Uysal'ın 657'nin öngördüğü cezayı uygulayıp uygulamadığını kamuoyu olarak takip edeceğiz.
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