Kavakcı: BM'nin itibarı için büyük bir başarıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Kudüs tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin, "Birlesmis Milletler'in itibarı ve uluslararası hukuk acısından buyuk bir basarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kavakcı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesini "Demokrasi ve insan hakları açısından olumlu bir adım" olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Ravza Kavakcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin BM Guvenlik Konseyi'nde kabul edilmis kararlara ters, uluslararası hukuku hice sayan tutumuna, mali ve askeri yardımda bulundugu ulkelere verdigi destegi kesme yonundeki tehditlerine ve Israil'in tarihi gerceklerle ortusmeyen iddialarına ragmen 128 ulkenin destegi, 35 ulkenin cekimser ve sadece 9 ulkenin aleyhte oyu ile bu kararın kabul edilmesi, Birlesmis Milletler'in itibarı ve uluslararası hukuk acısından buyuk bir basarıdır. Tehditlere ragmen hukukun, dogrunun ve mazlumun yanında oy kullanan butun ulkelere ve 'Dunya besten buyuktur' diyerek sadece kendi ulkesinin degil butun ulkelerin ve dunya mazlumlarının tamamının hakları icin mucadele eden Cumhurbaskanımız, AK Parti Genel Baskanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'a, Kudus ve Filistin'in hakları icin verilen mucadeledeki liderlikleri hususunda sukranlarımızı arz ederiz."