1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kavakcı: BM'nin itibarı için büyük bir başarıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı: Birleşmis Milletlerin itibarı ve uluslararası hukuk acısından buyuk bir basarıdır
22 Aralık 2017 14:02
Yazdır
Kavakcı: BM'nin itibarı için büyük bir başarıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Kudüs tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin, "Birlesmis Milletler'in itibarı ve uluslararası hukuk acısından buyuk bir basarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kavakcı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesini "Demokrasi ve insan hakları açısından olumlu bir adım" olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Ravza Kavakcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin BM Guvenlik Konseyi'nde kabul edilmis kararlara ters, uluslararası hukuku hice sayan tutumuna, mali ve askeri yardımda bulundugu ulkelere verdigi destegi kesme yonundeki tehditlerine ve Israil'in tarihi gerceklerle ortusmeyen iddialarına ragmen 128 ulkenin destegi, 35 ulkenin cekimser ve sadece 9 ulkenin aleyhte oyu ile bu kararın kabul edilmesi, Birlesmis Milletler'in itibarı ve uluslararası hukuk acısından buyuk bir basarıdır. Tehditlere ragmen hukukun, dogrunun ve mazlumun yanında oy kullanan butun ulkelere ve 'Dunya besten buyuktur' diyerek sadece kendi ulkesinin degil butun ulkelerin ve dunya mazlumlarının tamamının hakları icin mucadele eden Cumhurbaskanımız, AK Parti Genel Baskanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'a, Kudus ve Filistin'in hakları icin verilen mucadeledeki liderlikleri hususunda sukranlarımızı arz ederiz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 12 3
Bu haber 784 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
24 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
24 Aralık 2017 00:01		 Erdoğan, 23. Jandarma Sınır Tümen K.lığını ziyaret etti
23 Aralık 2017 23:16
Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini ziyaret etti
23 Aralık 2017 23:10		 Soylu, 'Fetullah Gülen'le görüştüğü' iddiasını yalanladı
23 Aralık 2017 22:43
'Uçakların attığı bombalar sahte' iddiasına yanıt
23 Aralık 2017 22:28		 Metin Feyzioğlu'ndan 'Mor Beyin' açıklaması
23 Aralık 2017 22:23
İsrail'de gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı serbest
23 Aralık 2017 21:45		 Başbakan Yıldırım'dan 'Noel' mesajı
23 Aralık 2017 21:23
Ak Parti Hakkari İl Başkanı belli oldu
23 Aralık 2017 20:59		 Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'tan ayrıldı
23 Aralık 2017 19:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
24 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bosna hersek'in bm'deki oylamada çekimser oy kullanması 1
bangkok 8.5 depremi 3
Cuma gününün güzelliği 2
nabil dirar 1
arda turan 1
alex song 1
hem dindar hem atatürkçü olan insan 2
21.12.2017 maccabi vs fenerbahçe doğuş maçı 2
fatih terim 3
emre bol 1
SON İLANLAR
Tarım Bakanlığı, ziraat mühendisi ve veteriner mezunları dahil 5 müfettiş yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Duraliler Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Elazığ Baskil SYDV Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam