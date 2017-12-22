HDP eski il başkanının oğluna PKK propagandasından hapis

25 Mayıs'ta Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK bölücü terör örgütünün propagandasını içeren paylaşımlar yaptıkları ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarını işledikleri tespit edilen HDP eski İl Başkanı İshak T. ve oğlu H.T. ile birlikte A.K., R.G. ve F.E. isimli şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon sonrasında gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında PKK/KCK propagandası suçundan dava açıldı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanıklar HDP eski İl Başkanı İshak T, oğlu H.T., başka suçtan Kayseri Açık Cezaevi'nde hükümlü A.K., başka suçlardan Kayseri Kapalı Cezaevi'nde tutuklu sanıklar F.E. ve E.B. ile sanık avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık R.G. ise duruşmaya gelmedi.

Tutuksuz sanık İshak T., "Paylaşımları ben yapmadım, bu olaydan sonra sosyal medya hesaplarımı dondurdum. Silahlı yasal ve gayri yasal hiçbir şeyi paylaşmadım. Suçsuzum" dedi. İshak T.'nin oğlu tutuksuz sanık H.T. ise "2015'te sosyal medya hesabım çalındı. Sonra şifremi geri alamadım, yeni hesap açtım, çalınan hesabı sürekli şikayet ettim, söz konusu paylaşımları ben yapmadım, daha sonra o hesap kapatıldı. Paylaşmadığım hesap yüzünden ceza almak istemiyorum" diye konuştu.

Sanığın hatırlamadığı paylaşım duruşmada izlendi

Sanık F.E. de 2014'ten beri sosyal medya hesabını durduğunu, paylaşımları hatırlamadığını, kullanmadığını söyledi. Sanık F.E.'nin sosyal medya hesabında paylaştığı video duruşma salonunda sanık ve avukatları huzurunda izlenerek, dava dosyasına konuldu.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu HDP eski İl Başkanı'nın oğlu H.T.'ye ve başka suçtan tutuklu F.E.'ye 'PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapma' suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Diğer sanıklara ise delil yetersizliğinden beraat kararı çıktı.

Şeref Kahraman