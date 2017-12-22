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Engellilere işaret diliyle cuma hutbesi

Tekirdağ'da İl Müftülüğünce kent merkezindeki bir camide, cuma namazlarında işaret diliyle hutbe dönemi başlatıldı
22 Aralık 2017 14:45
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Engellilere işaret diliyle cuma hutbesi

Tekirdağ'da İl Müftülüğünce kent merkezindeki bir camide, cuma namazlarında işaret diliyle hutbe dönemi başlatıldı.

İl Müftülüğü tarafından işitme engellilerin de cuma hutbesini anlayabilmesi için hayata geçirilen uygulama, Süleymanpaşa ilçesindeki tarihi Orta Camisinde gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi işaret dili eğitmeni Tuna Akgün, din görevlisinin okuduğu cuma hutbesini, engelliler için minberin yanından işaret diliyle aktardı.

Süleymanpaşa İlçe Müftüsü Ayhan Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetleri yönetmeliğinin ilk maddesinin, işitme engelli vatandaşlara hutbelerin işaret diliyle anlatılması olduğunu söyledi.

Okur, başlatıkları uygulamayla işitme engelli vatandaşların da hutbeyi anlayabileceğini ifade ederek, "Engelli derneklerine yaptığımız ziyaretler sonucunda bizlerden böyle bir talepleri oldu. Bizim de böyle bir projemiz vardı zaten. Halk Eğitim Merkezinden bir işaret dili eğitmeniyle görüştük. Eğitmenimiz her cuma gelip vaazı engelli vatandaşlarımıza anlatacak. Bugün ilk hutbeyi ben okuyacağım o tercüme edecek." dedi.

Uygulamanın bütün cumalarda devam edeceğini dile getiren Okur, "Camiye gelmekte zorlanan engelli vatandaşlarımız olursa da onlara araç imkanı sağlayacağız. Müftülük olarak engelli vatandaşlarımızında din hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

- "İşitme engelli arkadaşlarımızı camimize bekliyoruz"

Hutbeyi işaret diline çeviren eğitmen Tuna Akgün de işitme engelli olmanın ibadete engel olmadığını dile getirerek, "Müftülüğümüzün talebi doğrultusunda bundan sonra işitme engelli vatandaşlarımız için cuma hutbesini işaret diliyle tercüme edeceğim. Bundan sonra her cuma bu hizmeti vatandaşlarımıza sunacağız. Hutbeyi dinlemeleri için işitme engelli arkadaşlarımızı camimize bekliyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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