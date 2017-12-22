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'Türkiye'de vergi vermemek için her türlü dümenin peşindeler'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Türkiye'de vergi vermemek için her türlü dümenin peşinde olacaklar. Ben bunu soracağım, benim aleyhime milyonluk tazminat davaları açacaklar. Açmazsanız namertsiniz. Ben tüyü bitmemiş yetimin hakkını sonuna kadar koruyacağım
22 Aralık 2017 15:03
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'Türkiye'de vergi vermemek için her türlü dümenin peşindeler'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kudüs tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin, "Bu karar Ortadoğu'nun barışı için son derece önemli. Ayrıca bu karar Trump'un pimi çekip Ortadoğu'nun kalbine koyduğu bombanın patlamamasına da yol açan bir karar." dedi.

Kılıçdaroğlu, TBMM'ye gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 120. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasının 13 dakikasını CHP ve Kılıçdaroğlu'na ayırdığı ifade edilerek, değerlendirmesinin sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Öncelikle Erdoğan'ın beni gündeme alması, beni son derece mutlu ediyor. Ama ne hikmetse bir gün karşıma çıkıp benimle konuşmak istemiyor. Kendisine şu cesareti verebilirim; sevgili Erdoğan, sen 'dünyaya meydan okuyorum' diyorsun, gel bir de bana meydan oku bakalım. El mi yaman bey mi yaman, bir görelim."

Erdoğan'ın konuşmasında kendisini, "rızkını ticaretle kazanan kişilere çamur atmakla" suçladığını söyleyen Kılıçdaroğlu, rızkın helal bir kavram olduğunu, hayatın her alanında alnının teriyle rızkını kazananlara şükran borçlu olduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin ayakları üzerinde durmasında alnının teriyle emek sarf edenlerin payı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim merak ettiğim nokta şu; Rıza Zarraf için Erdoğan bugüne kadar tek bir olumsuz cümle kullanmadı. Rıza Zarraf rızkını helalden mi elde etti? Dört bakana rüşvet verdi, genel müdüre rüşvet verdi. Beni suçluyorsun, rızkını ticaretle kazananları eleştirdiğimi söylüyorsun. Ben asla ve asla eleştirmedim. Sen önce şu Rıza Zarraf için ne diyorsun bunu bir konuş bakalım."

-"Yakınların Man Adasındaki şirketle hangi ticari ilişkiler içindeler"

Kendisinin çalışan, kazanan, vergisini ödeyen tüm yurttaşlara saygılı olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, "Ben vatandaşın vergisini koruma derneğinin de başkanlığını yaptım, sivil hayatımda. Kim vergi ödüyorsa onun haklarını korudum. Ne ben, ne yakınlarım hiçbir zaman gidip Man Adası'nda veya Malta Adası'nda, Türkiye'de vergi ödememek için şirket kurmadılar. Şimdi ben Erdoğan'a sormak istiyorum; senin yakınların Man Adası'ndaki şirketle hangi ticari ilişkiler içindeler? Sana küçük bir çocuğun anlayabileceği dilden soru soruyorum." ifadesini kullandı.

Sorularına "bir şirket satıldığı" yönünde yanıt verildiğini belirten Kılıçdaroğlu, hangi şirketin satıldığının, ne kadar para kazanıldığının kamuoyuna açıklanmasını istedi.

-"Karşıma çıksın, hesaplaşalım"

Kızmadan, sinirlenmeden, hakaret etmeden sadece soru sorduğunu ve sorularına yanıt istediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, sadece tüyü bitmemiş yetimin, kazanan üreten, vergisini ödeyen vatandaşın hakkı için sorduğunu anlattı. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Sizler aldığınız her kuruşun vergisini para elinize geçmeden ödüyorsunuz. Bu beyler gidecekler Man adalarında şirket kuracaklar, ortaklıklar yapacaklar, Türkiye'de vergi vermemek için her türlü dümenin peşinde olacaklar. Ben bunu soracağım, benim aleyhime milyonluk tazminat davaları açacaklar. Açmazsanız namertsiniz. Ben tüyü bitmemiş yetimin hakkını sonuna kadar savunacağım ve koruyacağım. Benim kızımın dairesiyle uğraştılar, diğerleriyle de uğraştılar. Ben ona bir soru daha sorayım; senin bütün organların beni dinliyor, çocuklarımın, eşimin telefonunu dinliyor. Ben hiçbir zaman dönüp de çocuklarıma, 'Oğlum paraları sıfırladınız mı?' demedim. Sen söyledin. Çık bakalım cevap ver; o paralar ne paralarıydı? Ne kadar açık ve net sorular soruyorum; yüreği varsa karşıma çıksın, cesareti varsa karşıma çıksın, adamsa karşıma çıksın. Karşıma çıksın, hesaplaşalım."

-"Cam gibi şeffafız"

Kılıçdaroğlu, hiçbir endişesi, korkusu bulunmadığını, cam gibi şeffaf, dürüst ve namuslu olduklarını söyleyerek, dürüst ve namuslu olmayan insanlarla mücadele etmelerinin gerektiğini kaydetti.

Erdoğan'ın konuşmasında CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın konuşmasından bir bölüm de dinlettiği hatırlatılan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişinin tarafsız olması gerektiğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, "Tarafsızlıkla ilgili namusu ve şerefi üzerine yemin ediyor. Bir kişi 'Ben tarafsız davranacağım' diye namusu ve şerefi üzerine yemin ederse, ben ona neyi soracağım? Arkadaş namus ve şeref senin için ne anlama geliyor diye soracağım. Bu soruma da şu ana kadar yanıt almış değilim." dedi.

-BM'nin Kudüs tasarısı kararı

Kılıçdaroğlu, Kudüs tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edilmesiyle ilgili soruyu da yanıtladı.

Çok önemli bir kararın alındığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bu karar Ortadoğu'nun barışı için son derece önemli. Ayrıca bu karar Trump'un pimi çekip Ortadoğu'nun kalbine koyduğu bombanın patlamamasına da yol açan bir karar. Bütün dünyanın bir anlamda, Filistin Devleti'nin kurulmasından yana tavır aldığı bir karar. Kudüs'ün bir kişinin iradesiyle başkent olabilecek türden bir yer olmadığının belirleyen bir karar. Bu kararın oluşmasına katkı veren herkese, kararın reddedilmesini sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı
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