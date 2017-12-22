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TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplandı
TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2016 Yılı Raporu hakkındaki komisyon raporunu görüştü
Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2016 Yılı Raporu Hakkındaki Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Raporu üzerinde görüşme gerçekleştirildi.
Komisyon, AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu başkanlığında toplandı.
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