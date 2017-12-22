1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sahte polis, kadın doktorun 300 bin liralık altınını alıp kaçamadı

Adana'da kendisini polis olarak tanıtıp cezaevine göndermekle korkutarak kadın doktorun 300 bin lira değerindeki altınını alıp kaçmaya çalışan zanlı, kuyumcular tarafından yakalandı
22 Aralık 2017 15:28
Yazdır
Sahte polis, kadın doktorun 300 bin liralık altınını alıp kaçamadı

Adana'da kendisini polis olarak tanıtıp cezaevine göndermekle korkutarak kadın doktorun 300 bin lira değerindeki altınını alıp kaçmaya çalışan zanlı, kuyumcular tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kadın Doğum Uzmanı Dr. Teksin Ağar'ın (77) yaklaşık 4 saat önce ev telefonu çaldı. Doktoru arayan şahıs kendisinin komiser Kemal olduğunu söyleyerek, bir kuyumcuda soygun olduğunu, orada da Teksin Ağar kimliğinin bulunduğunu belirterek, "Biz şimdi bu hırsızlık olayını çözmek için çalışma yapıyoruz. Sizin masum olduğunuzu biliyoruz ama kilolarca altın çalınmış. Sizin evdeki altınları alıp bu altınlarla karşılaştıracağız parmak izi çalışması yapacağız. Aksi takdirde hırsızlık suçundan cezaevine gireceksiniz" dedi.

Ağar, cezaevine girmemek için altınları vermeyi 3 saatlik bir konuşmanın ardından kabul etti. Bunun üzerine zanlılar Selçuk E. (34) isimli bir şahsı Ağar'ın Reşatbey Mahallesi'nde oturduğu apartmana gönderdi. Şahıs gelip kapı zilini çalarak polis olduğunu söyledi. Ağar elinde poşet içinde altınla kapıyı açtı. Teksin Ağar altınları vermeden önce zanlıdan polis olduğuna dair kimlik istedi ancak şahıs kimlik gösteremedi. Ağar kimlik göremeyince altınları vermek istemeyip kapıyı kapatmak isteyince sahte polis kadını itip yere düşürdükten sonra altın dolu poşeti alarak kaçmaya başladı.

Dr. Teksin Ağar ise çığlık atarak komşularını ve çevredeki esnafı ayağa kaldırdı. Sahte polis, apartmandan çıkıp hızla kaçmak isterken kuyumcu esnafı zanlıyı yakaladı. Bu arada vatandaşlar bir taraftan da polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen polis zanlıyı vatandaşın elinden aldı. Selçuk E. polis merkezine götürüldü. Merkeze bir süre sonra yaşlı kadın da ifadesi alınmak üzere götürüldü. Zanlı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıpa gönderilirken "Benim bir suçum yok kaçan biri vardı onu kovalıyordum" dedi.

Yapılan değer tespitinde altınların 300 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.

Selçuk E.'nin sorgusu devam ediyor.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 5
Bu haber 1,769 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Belediye otobüsünde tacize 2 yıl hapis cezası
23 Aralık 2017 23:52		 Ankara'da yoğun bakım skandalı!
23 Aralık 2017 22:33
Çalındı dediği para ve altınları, kızı, sevgilisine vermiş
23 Aralık 2017 22:18		 Teknesi alabora olan veteriner hekim cesedi kıyıya vurdu
23 Aralık 2017 22:14
FETÖ'nün otoları dedi, 100 milyon liralık vurgun yaptı
23 Aralık 2017 22:10		 İlköğretim öğrencisini kaçırmaya çalışan zanlı yakalandı
23 Aralık 2017 19:10
Aydın'da seyyar satıcılar arasında kavga: 2 ölü
23 Aralık 2017 18:01		 Kaza yapan astsubay öldü, eşi yaralandı
23 Aralık 2017 16:30
Oğulları'nın öldürdüğü öğretmen çift toprağa verilecek
23 Aralık 2017 16:02		 Yurtta kalan kızını silah zoruyla kaçıran anne yakalandı
23 Aralık 2017 15:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
24 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
22.12.2017 arsenal vs liverpool maçı 2
errick mccollum 1
nicolas gaitan 1
panathiniakos 1
Cuma gününün güzelliği 2
23.12.2017 real madrid vs barcelona maçı 4
huzur bulmak 1
bosna hersek'in bm'deki oylamada çekimser oy kullanması 1
johan elmander 2
bosna hersek 1
SON İLANLAR
Tarım Bakanlığı, ziraat mühendisi ve veteriner mezunları dahil 5 müfettiş yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Duraliler Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Elazığ Baskil SYDV Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam