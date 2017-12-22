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Kayseri'deki FETÖ davalarında karar verildi

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla haklarında açılan ayrı davalarda yargılanan 3'ü tutuklu 7 sanığa, 4 yıl 8 ay 7 gün ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi
22 Aralık 2017 15:30
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Kayseri'deki FETÖ davalarında karar verildi

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında açılan davalarda yargılanan, aralarında ihraç edilen polis, öğretmen ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 3'ü tutuklu 7 sanık, 4 yıl 8 ay 7 gün ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalarda, tutuklu sanıklar Mehmet Kara ve Burak Erdoğan, tutuksuz sanıklar İbrahim Yalçınkaya, Kenan Yılmaz, Belma Er ve Mevhibe Nur Yılmaz ile avukatları hazır bulundu. Sanıklardan Mehmet Kuray ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Sanıklardan Mehmet Kuray, örgüt tarafından polis akademisi sınav sorularının önceden kendisine verilerek, bu yapı tarafından polis ya da askeri okullara yönlendirildiği iddiasının doğru olmadığını savundu.

Sanıklardan Belma Er de etkin pişmanlık kapsamında daha önce bildiklerini anlattığını ifade ederek, "Terör örgütü üyeliğinden burada bulunduğum için utanıyorum. Pişmanım." diye konuştu.

Diğer sanıklar Kara, Erdoğan, Yalçınkaya ve Mevhibe Nur Yılmaz da terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u indirmediklerini ve kullanmadıklarını savunarak, beraatlerini istedi.

Tutuklu sanıklar Kara, Erdoğan ve Kuray'a "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, yurt dışı yasağı getirerek sanıkları tahliye etti.

Heyet, tutuksuz sanıklardan Er'e 4 yıl 8 ay 7 gün, Yalçınkaya'ya 6 yıl 3 ay, Kenan Yılmaz'a 7 yıl 6 ay ve Mevhibe Nur Yılmaz'a 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
Anadolu Ajansı
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