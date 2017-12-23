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Adrese teslim akademik ilan mahkemeden döndü
Eğitim Bir Sen'in açtığı davada, adrese teslim akademik personel ilanı yargıdan döndü
Eğitim Bir Sen'in açtığı davada, adrese teslim akademik personel ilanı yargıdan döndü
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2017 tarihli yardımcı doçent ilanında, "20. yüzyıl harp tarihi ile ilgili çalışmaları olmak" özel şartını aramıştır.
Ancak 2547 sayılı Kanunun 23/c maddesinde, ek koşullar için YÖK'ten onay alınmak kaydı yer almaktadır.
Yine aynı maddede ek koşullar için, "münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte" olması gerektiği belirtilmiştir.
Açılan davada, Tokat İdare Mahkemesi heyeti, ek koşullar için YÖK'ten onay alınmadığı için ilanın iptalinin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir.
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