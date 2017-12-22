İstanbul'da, yeni metro hatları olan bölgelere ilgi artıyor

Milliyetemlak.com, yeni metro hatlarının bölgelere ilgiyi arttırdığını belirtti.

Milliyetemlak.com'dan yapılan yazılı açıklamada, ulaşım ağının yaygınlaşmasının, söz konusu bölgedeki emlak fiyatları, dolayısıyla kiralarda doğrudan bir artış anlamına geldiği kaydedildi.

Yeni metro hatlarının bölgelere ilgiyi arttırdığı belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Önümüzdeki 3 yıl içerisinde yapımı tamamlanması öngörülen Esenyurt-Bahçeşehir-Mahmutbey metro hattı sayesinde özellikle son zamanlarda büyük bir çıkmaz haline gelen Mahmutbey gişelerindeki karmaşanın önüne geçilmesi planlanıyor. Bununla birlikte ulaşımın kolaylaşması, bölgedeki gayrimenkul dünyasını da etkilediğinden hem satılık hem de kiralık konutlara olan talep artıyor. Mahmutbey istasyonu üzerinden Otogar-Bağcılar Kirazlı ve Başakşehir-Olimpiyatköy metro hatlarıyla bağlantılı olacak 18,5 kilometre uzunluğundaki bu yeni hat, Avrupa yakasının iş merkezlerine erişimi oldukça kolaylaştırıyor. Saatte tek yönde ulaşımı sağlanacak 70 bin kişi için ise bu hattın üzerine kurulacağı; Mahmutbey, Bölge Park, Mehmet Akif, Toplu Konut, Tema, Hastane, Tahtakale, Ispartakule, Bahçeşehir, Esenkent, Ardıçlı ve Esenyurt gibi yeni konut projelerinin hayli yüksek olduğu bölgelere yerleşmek veya bu bölgelerde konut sahibi olmak tercihler arasında yer alıyor."

- Metrekare fiyatları artış gösteriyor

Açıklamada, yeni kurulacak metro hattı üzerinde konut fiyatları açısından en uygun fiyatların, hattın son durağı olan Esenyurt'ta yer aldığı, ortalama metrekare fiyatlarının 2 bin 200 TL dolaylarında olan Avrupa yakasının en uygun fiyatlı ilçesi Esenyurt'ta Milliyetemlak.com satılık konut ilanları incelendiğinde, metro hattının son istasyonu olması beklenen Esenyurt Meydan çevresindeki yeni binalarda metrekare fiyatlarının 3 bin 150 TL'ye ulaştığının görüldüğü kaydedildi.

Milliyetemlak.com kiralık konut ilanları incelendiğinde ise aynı ilçedeki kira tutarlarının 700 ila 900 TL arasında olduğu aktarılan açıklamada, "Bu hatta yer alan konut projeleri ile gelişen Bahçeşehir'de ise konutlar metrekare fiyatları 3 bin 650 TL'den başlayarak satışa sunuluyor. 2+1 evler için kira bedellerinin bin 500 TL'den 3 bin 500 TL'ye kadar değişiklik gösterebildiği semtte, metro inşaatının tamamlanmasının bu fiyatları daha da yukarı taşıyacağı tahmin ediliyor. Bahçeşehir'in hemen yanında çok yüksek bir ivme ile büyüyen Ispartakule'de de 2+1 satılık konutların fiyatları 350-400 bin lira ortalamasından başlayarak artış gösteriyor. Mevcutta bir metro ağına sahip olan Mahmutbey'de ise Milliyetemlak.com üzerinden oluşturulan ilanlarda 373 bin TL fiyatla metro istasyonuna yakın konumda 100 metrekare 2+1 daireler satışa çıkarılırken kiralık daireler için bin 200 TL'den başlayan bedeller talep ediliyor." ifadeleri kullanıldı.