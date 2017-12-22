'Cumhurbaşkanı, konuk evindeyken silahlı helikopterler uçuyordu'

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanını işgal girişimine ilişkin hazırlanan ididanamede müşteki olarak yer alan Enver Yavuz, sabah 07.50'de bilgi dahilinde Eskisehir'den kalkan iki adet jetin havalimanına yaklastığını anlatarak, bununla ilgili amirini aradığındaysa telefonu alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Hava sahasına giren dost jetler Istanbul hava sahasında kalsın ve bolgeyi terk etmesin" talimatı verdiğini kaydetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yolasığmaz tarafından darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanını işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 şüpheliyle ilgili hazırlanan 708 sayfalık iddianamenin detayları ortaya çıktı.

- "Polis gelirse catısma cıkacak, halk gelirse de topuklarına sıkacagız"

Müşteki ifadelerine de yer verilen iddianamede müştekilerden Enver Yavuz, Ataturk Havalimanı Kontrolor Sefi olarak gorev yaptığını anlatarak, olay gunu saat 23.35 sıralarında kuleye 2 polis 1 guvenlikci ve 6-7 kadar askeri personel geldiğini söyledi.

Bunların arasında bulunan bir albayın "Ülkemizin huzur ve refahı icin ordu yonetime el koymustur, gorevleriniz su an itibarı ile bitmistir" dediğini aktaran Yavuz, kulede bu şekilde beklerken başmüdürün kendisini arayarak, "sakin olun, panik yapmayın" dediğini anlattı.

Yavuz, albayın bu sırada sürekli telefonla konuşarak talimat aldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Saat 23.45 sıralarında yanımda olan bir asker bana yaklasarak, 'Tum ucak kalkıslarını durdur' dedi. Ben gorevli arkadasa kalkısları durdurmasını soyledikten sonra durumu hemen basmudurumuze bilgi verdim. 23.55 sıralarında Albay ve kalan askerler kuleden ayrıldı 00.15 sularında ise 1 binbası, 1 astsubay bascavus 30 yaslarında rutbesi belli olmayan sahıs 2 er bir de askeri kamuflaj giymis ogrenci girdi. Binbası dıs hatlar haric tum inis kalkısların durdurulmasını istedi. Saat 01.00 sıralarında halk bulundugumuz kulenin onunde kalabalıklar olusturmaya basladı. Binbası bizi masalarımızdan kaldırarak arka tarafta bulunan kulenin baska bir bolumune yolladı. Orada bulunan askerlerine 'hazırlıklarınızı yapın catısma cıkabilir.' dedi. Bunun uzerine orada bulunan askerler ve ogrenci dısındaki sahıslar silahlarını hazırladı. Bu arada binbası oradakilere 'polis gelirse catısma cıkacak halk gelirse de topuklarına sıkacagız' dedi."

Bu sırada kulenin içine giren polislerin kapıya gelerek kuledeki askerleri teslim olmaları konusunda ikna etmeye calıstığını belirten Yavuz, "Askerlerse ikna olmadı. Bir anda ortam gerildi. Saat 02.00 sıralarında askerler havaya 3 el ates actı. Saat 02.10 sıralarında ise oraya gelen polisler askerleri ikna etti ve askerler gelen polislere silahlarını teslim etti. Bu arada halk kuleye cıkmaya basladı, polislerse halkı durdurdu. " ifadelerini kullandı.

Yavuz, DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Celal Özuğur'un Cumhurbaskanı Erdoğan'ın ucagının gelecegini haber vererek pistin durumunu sorduğuna dikkati çekerek, bunun üzerine kontrol aracları gondererek pistin ve park yerinin kontrol etmesini sagladığını söyledi.

Erdoğan'ı taşıyan uçağın saat 03.18'de havalimanına indiğini dile getiren Yavuz, şöyle devam etti:

"Ucak inerken kuleyle normal prosedur dısında konusma gecmedi. Saat 03.40 sıralarında 2 askeri jet geldi ve havalimanı uzerinde alcak ucus yapmaya basladı ve saat 05.00 kadar bu sekilde ucmaya devam ettiler. Ses hızına cıktıkları anda ise sonik patlama dedigimiz bomba sesine benzeyen ve halkta buyuk panige yol acan patlamalar yapıyorlardı."

- Konukevi üzerindeki tehditkar helikopter

Yavuz, bu saatlerde olan biten her seyi mudurlerine bilgi verdiğini anlatarak, "Saat 06.50'de ise Hava Harp Okulundan 2 adet helikopter kalktı ve ikisi de silahlıydı. Birincisi 05. pisti üzerinde beklerken digeri havalimanı ve Devlet Konukevi uzerinde tehditkar bir sekilde silah gostererek ucmaya basladı. Bu sırada Sayın Cumhurbaskanımız Devlet Konukevindeydi." dedi.

Yavuz, bu helikopterlere acil durum frekansından tehlike yarattıklarını ve hemen buradan ayrılmaları yonunde anonslar yaptığını anlatarak, helikopterlerin saat 07.40'a kadar surekli olarak inis kalkıs yapmaya devam ettiğini aktardı.

- Cumhurbaşkanının kuleye talimatı

Sabah 07.50'de bilgi dahilinde Eskisehir'den kalkan iki adet jetin havalimanına yaklastığını dile getiren Yavuz, şu beyanlarda bulundu:

"Bununla ilgili bilgi vermek uzere mudurlerimi aradıgımda Sayın Cumhurbaskanımız telefonu kendisi alarak bana 'Hava sahasına giren dost jetler Istanbul hava sahasında kalsın ve bolgeyi terk etmesin' talimatı verdi ben de bu talimatı ilgili birimlere aktardım. Bu andan sonra hicbir olumsuzluk olmadı ve mesai saatimiz dolunca gorevimizi devrettik ve oradan ayrıldık."

- "Cumhurbaşkanı gelip alnımdan öptü"

Müştekilerden Ahmet Onay da Devlet Konukevinin onunde Cumhurbaskanı Erdoğan'ı beklerken jetlerin gelmesiyle birlikte bir gürültü olduğunu anlatarak, patlama sandığı bu ses karşısında herkesin panikleyerek kacısmaya basladığını ifade etti.

Bir izdiham durumu olmaması ve orada bulunan kadın ve cocukların yaralanmaması icin konukevinin camlarını kırarak iceri girdiğini dile getiren Onay, "İnsanların buraya sıgınmalarını sagladım. Bu olaylar esnasında cam kırıkları kolumu, gogsumu ve bacagımı kesti. Daha sonra Cumhurbaskanımız yanıma gelerek benim alnımdan optu ve beni ambulansla hastaneye gonderdiler." dedi.

- "Turk vatandaslarını ulkeye almayacaksın"

Tanık beyanlarına yer verilen iddianamede polis memuru Seyyit Ali Aslan, saat 01.00 sıralarında bir grup askerin bulunduğu pasaport kontrol kontuarına geldiğini ve silahlarını yolculara doğrulttuğunu anlatarak, bunun üzerine askerlere "Silahlarınızı yolculara dogrultmayın, gormuyor musunuz korkuyorlar, aglıyorlar" demesi üzerine askerlerden birinin "Konusmayacaksın, sadece yabancı vatandasların girisini yapacaksın, Turk vatandası ulkeye almayacaksın" dediğini aktardı.

Bu askerlere "Ne yapmaya calısıyorsunuz" dediğinde askerin de "Bizi birbirimize dusman etmeye calısıyorlar. Ben de bilmiyorum" dediğini aktaran Aslan, daha sonra gelen rütbelilerin kontuarların arkasında konuştuğu askerlerin buradan ayrıldıklarını söyledi.

Tanık polis memuru Yusuf Sert de havalimanı ana yol kontrol noktasında tank ve askeri araçları gördüğünü belirterek, toplandıkları şube müdürlüğü bahçesinde müdürlerinin kendilerine soz konusu olayın darbe girisimi oldugu, silah bırakılmayacagı ve tum personelin gorev yerine donerek halkla birlikte darbeye ve askere karsı uzerine dusen gorevi yerine getirecegi ve gerekmesi halinde askere karsı silah kullanılacagı talimatı verdiğini aktardı.

Komiser yardımcısı Kemal Bilgiç de televizyonlardan Bogaz koprulerinin tank ve askeri personel tarafından kapatıldıgını ve Ataturk Havalimanına tank ile asker geldigi bilgisi üzerine evden saat 23.00 sıralarında çıkarak Ataturk Havalimanı ana yol kontrol noktasına geldiğini ifade etti.

Yapılan gorusme ve yogun halk kitlesinin ana yol kontrol noktasına gelmesi ile birlikte buradaki tum askeri araclar ve askeri personelin ayrıldığını vurgulayan Bilgiç, "Daha sonra kuleyi bir grup askerin ele gecirdigini ogrenmemiz uzerine mudurlerimizin talimatı dogrultusunda birlikte hızlı bir sekilde vatandas grubu ile hareket ettik. Kule onune geldigimizde yogun halk grubu tarafından kule kapısı zorlanmaya baslandı. Bu sırada iki zırhlı askeri arac kule bolgesine geldi. Askeri aracları goren halk askeri araclara saldırdı ve uzerine cıktı. Askeri araclardan bir tanesi yogun halk grubu karsısında ileri geri hareketler yaparak ve sayısını bilmedigim vatandaslara carparak Dıs Hatlar Terminali gelis katı cıkıs istikametine dogru gitti." ifadelerini kullandı.