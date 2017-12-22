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Çanakkale'de kuyumculara sahte altın satan çete yakalandı
Çanakkale'de 5 ayrı kuyumcuya sahte altın kolye satan 2'si Türkmenistan uyruklu toplam 4 kişi yakalandı
İl merkezinde 3, Gelibolu ilçesinde 2 kuyumcu olmak üzere toplam 5 ayrı sarrafa sahte altından kolye satan Ö.T. (31), M.K. (29) ile Türkmenistan uyruklu M.M. (21) ve G.B. (21) isimli iki kadını yakaladı. Zanlılar, 34 GJK 72 plakalı otomobil ile Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu dedektiflerinin sıkı takibi sonucu il merkezinde yakalandı. Yakalanan şüphelilerden Ö.T'nin üzerinden 19 adet sahte altın zincir, 1 adet 1 dolar, 1 adet 2 dolar ve 950 TL nakit para çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce
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