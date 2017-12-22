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Osmaniye'de terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen terör örgütü PYD/PKK zanlısı tutuklandı
Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen ve terör örgütü PYD/PKK mensubu olduğu iddia edilen kişi tutuklandı.
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü mensubu olduğu öne sürülen H.H'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Suriye'den bir süre önce Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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