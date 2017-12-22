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Sözlüde elenen öğretmen adayı, açtığı davayı kazandı

Sözlüde elenen öğretmen adayı, hakkını aramak için açtığı davayı kazandı
22 Aralık 2017 20:30
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Sözlüde elenen öğretmen adayı, açtığı davayı kazandı

Sözlüde elenen öğretmen adayı, hakkını aramak için açtığı davayı kazandı

Bilindiği üzere, Eğitim İş'in açtığı davada, Danıştay, komisyon üyelerinin hangi kamu görevlilerinden oluşturulacağının net bir şekilde belirtilmemiş olmamasından dolayı, sözleşmeli öğretmenleri mülakata alacak komisyonunun oluşumunu düzenleyen hükmün yürürlüğünü durdurmuştu.

Bu karar sonrasında, memurlar.net'te yapılan değerlendirmede, sözlüde elenen adaylara haklarını aramaları çağrısı yapılmış ve "Hakkını aramayan adayların, hukuki süreci işletmeyenlerin, torpilden şikayetçi olmaya hakları yoktur." denmişti. Tıklayınız.

Sözlüde elenen bir adayın açtığı davada olumlu karar çıkmıştır. Ankara 15. İdare Mahkemesi, Danıştay'ın iptal kararı nedeniyle, sözlü sınavlarını yapan komisyonunun hukuku uygun olarak oluşturulmaması nedeniyle, öğretmen adayına uygulanan mülakatın iptaline karar vermiştir. Mahkeme kararında ayrıca, mülakat iptal olduğu için adayın yeniden mülakata alınması gerektiğine yer verildi.

İŞTE MAHKEME KARARI
Memurlar.Net - Özel

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