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Sultanbeyli'de silahlı saldırı: 1 yaralı
Sultanbeyli'de silahlı saldırıya uğrayan E.Y yaralandı
Sultanbeyli'de silahlı saldırıya uğrayan E.Y yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hasanpaşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde yolda yürüyen E.Y aralarında husumet bulunan 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırıda bacaklarından yaralanan E.Y olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili çalışma başlatan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etti.
Polis silahlı saldırı düzenleyen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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