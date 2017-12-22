1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversite çevrelerindeki denetimlerde aranan 152 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelindeki üniversitelerin çevresinde yaklaşık 10 bin polisin katılımıyla yapılan uygulamada, 86 bin 559 kişi kimlik kontrolünden geçirildi
22 Aralık 2017 16:00
Yazdır
Üniversite çevrelerindeki denetimlerde aranan 152 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelindeki üniversitelerin çevresinde yaklaşık 10 bin polisin katılımıyla yapılan uygulamada, 86 bin 559 kişi kimlik kontrolünden geçirilirken, hakkında yakalanma kararı bulunan 152 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda yürütülmesi amacıyla dün ülke genelindeki üniversite çevrelerinde "Güvenli Eğitim Uygulaması"nın üçüncüsü yapıldı.

Uygulamaya, 81 il emniyet müdürlüklerinden narkotik suçlarla mücadele, asayiş, terörle mücadele ve diğer şubelerden 2 bin 891 ekipte görevli 9 bin 896 polis katıldı. Uygulamalarda ayrıca 12 dedektör köpek de kullanıldı.

Uygulamalar kapsamında üniversite kampüsleri dışında faaliyet gösteren kafeler, elektronik oyun salonları, internet salonları, park ve bahçeler, gerekli güvenlik önlemleri alınarak denetlendi.

Polis, kimlik kontrolü yaptığı 86 bin 559 kişiden 216'sına adli veya idari işlem uygularken, 48'ini gözaltına aldı.

Ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan 152 kişi de uygulamalar sırasında yakalandı.

Trafik ekiplerince incelenen 10 bin 302 araçtan 363'üne cezai işlem uygulanırken, 60'ı trafikten men edildi, bir aranan araç ise otoparka çekildi.

Araç plakaları ile sürücülerine adli veya idari yönden toplam 173 bin 168 lira ceza kesildi.

Polis ekiplerince kişilerin üzerleri, iş yerleri ve araçlarda yapılan aramalarda, 7 tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 62 mermi, 22 gram esrar, 3 gram bonzai ve 7 adet captagon hap ele geçirildi.

Uygulamalarla üniversite öğrencilerinin her türlü zararlı faktörden uzak tutulması, eğitim ve öğretim faaliyetlerini güvenli bir ortamda yürütmeleri amaçlanıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 3
Bu haber 757 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Belediye otobüsünde tacize 2 yıl hapis cezası
23 Aralık 2017 23:52		 Ankara'da yoğun bakım skandalı!
23 Aralık 2017 22:33
Çalındı dediği para ve altınları, kızı, sevgilisine vermiş
23 Aralık 2017 22:18		 Teknesi alabora olan veteriner hekim cesedi kıyıya vurdu
23 Aralık 2017 22:14
FETÖ'nün otoları dedi, 100 milyon liralık vurgun yaptı
23 Aralık 2017 22:10		 İlköğretim öğrencisini kaçırmaya çalışan zanlı yakalandı
23 Aralık 2017 19:10
Aydın'da seyyar satıcılar arasında kavga: 2 ölü
23 Aralık 2017 18:01		 Kaza yapan astsubay öldü, eşi yaralandı
23 Aralık 2017 16:30
Oğulları'nın öldürdüğü öğretmen çift toprağa verilecek
23 Aralık 2017 16:02		 Yurtta kalan kızını silah zoruyla kaçıran anne yakalandı
23 Aralık 2017 15:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
24 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
22.12.2017 arsenal vs liverpool maçı 2
errick mccollum 1
nicolas gaitan 1
panathiniakos 1
Cuma gününün güzelliği 2
23.12.2017 real madrid vs barcelona maçı 4
huzur bulmak 1
bosna hersek'in bm'deki oylamada çekimser oy kullanması 1
johan elmander 2
bosna hersek 1
SON İLANLAR
Tarım Bakanlığı, ziraat mühendisi ve veteriner mezunları dahil 5 müfettiş yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Duraliler Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Elazığ Baskil SYDV Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam