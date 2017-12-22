MEB'den alan değişikliği için açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, alan değişikliği ile ilgili açıklama yaptı.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 15/12/2017 tarihli ve 21615937 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin alan değişikliği işlemlerinin Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesi ile Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve9 sayılı Kararına göre gerçekleştirileceği ilgi yazımızla bildirilmişti.

Söz konusu ilgi yazıda; yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 5 Şubat 2018 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenlerin, diğer şartları da taşımaları kaydıyla alan değişikliği başvurusunda bulunabilecekleri belirtilmiştir.

Ancak Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 1 Eylül 2018 tarihe kadar sona ereceğini beyan edenlerin de başvurularının kabul edilmeleri hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Hamza AYDOĞDU

Bakan a. Genel Müdür

Dağıtım:

81 İl Valiliğine

(İl Milli Eğitim Müdürlükleri)