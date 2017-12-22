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Düzce'de cinayet
Düzce'de tüfekle vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Düzce'de tüfekle vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Darıcı Mahallesi Darıcı Sokak'ta büfe işleten B.A. ve M.A. kardeşler ile buraya alkol almaya gelen Yavuz Yüksel, S.C. ve Y.E.Ş. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yeri sahipleri, pompalı tüfekle ateş etti.
Açılan ateşte yaralanan Yavuz Yüksel, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olayla ilgili S.C, Y.E.Ş, B.A. ve M.A'yı gözaltına aldı.
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