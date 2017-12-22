Giresun Üniversitesi ile CERN arasındaki bilimsel iş birliği sürüyor

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ile ortak çalışmalarının iki projede devam ettiğini bildirdi.

Coşkun, üniversitenin Güre Yerleşkesi'ndeki Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen, Türkiye'nin CERN'e Ortak Üyeliğinin Getirdiği Fırsatlar ve TOBB-CERN Sanayi İrtibat Ofisi Tanıtım Semineri'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin CERN'de 1961 yılından 2015 yılına kadar gözlemci ülke statüsünde bulunduğunu belirtti.

Karşılıklı değerlendirmeler sonucunda Türkiye'nin 2015'den sonra CERN'e ortak üye kabul edildiğini ifade eden Coşkun, "Giresun Üniversitesi ile CERN arasındaki ortak çalışmalarımız iki projede devam ediyor. Bunlardan birincisi mevcut büyük hadron çarpıştırıcısı üzerindeki dedektörlerden birisi olan ATLAS dedektöründe veri analizi çalışmaları." dedi.

Coşkun, diğerinin ise gelecekteki dairesel çarpıştırıcı projesi olan Future Circular Collider (FCC) Kollaborayonu kapsamında, üniversite öğretim elemanları tarafından yapılan çalışmalar olduğunu vurgulayarak, "FCC Kollaborayonu yani gelecekteki dairesel çarpıştırıcı ile ilgili olarak, CERN ile üniversitemiz arasında bir süre önce mutabakat zaptı imzalanarak, üniversitemiz uluslararası bilimsel iş birliğine katıldı." diye konuştu.

CERN'i bu yıl mart ayında ziyaret ettiğini anımsatan Coşkun, FCC yönetimi ve koordinatörleri ile çeşitli görüşmeler yaparak son gelişmeler hakkında bilgi aldığını, çeşitli deney alanları ve tesislerde incelemelerde bulunduğunu sözlerine ekledi.