|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Sakarya'da FETÖ davasına devam edildi
Haklarında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan dava açılan ve KHK ile kapatılan Başaran Gençlik Derneği üyesi tutuksuz 8 sanığın yargılanmasına devam edildi
Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan dava açılan tutuksuz 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.
Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından sanıklar ve avukatlarına söz verildi.
Sanık ve avukatları, dava dosyasına giren "ByLock" içerik ve HTS kayıtlarını inceleyip beyanda bulunacaklarını belirterek, eksik hususların tamamlanmasını talep etti.
Duruşmada görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı da dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını istedi.
Dijital materyal raporunun beklenmesine, "ByLock" içeriklerinin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istenmesi için müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 24 Nisan 2018'e erteledi.
- İddianameden
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) kapatılan Başaran Gençlik Derneği üyesi 9 sanık hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
Mahkeme heyeti, önceki duruşmada 1 sanığın dosyasını ayırmıştı.
Bu haber 922 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI