Kavakcı, down sendromlu Filistinli Muhammed'i kabul etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan ve psikolojik destek sağlanması amacıyla Türkiye'ye getirilen down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil ve ailesini kabul etti.

Kavakcı, AK Parti Genel Merkezi'nde Uluslararası Down Sendromu Federasyonu'nun girişimleriyle Türkiye getirilen down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil ile annesi Vecihe ve babası Halil İbrahim et-Tavil ile görüştü.

Kuran'ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye ettiği Muhammed ve ailesiyle Rabia işareti yaparak, hatıra fotoğrafı çektiren Kavakcı, Filistin'de Kudüs için mücadele ederken çirkin, haksız ve insan haklarına uymayan bir şekilde gözaltına alınarak, hapse atılan Muhammed'i kabul etmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Muhammed ve ailesinin Türkiye'nin ilgisinden memnun olduklarını söylediğini aktaran Kavakcı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin ve dünya mazlumları için verdikleri mücadeleden duydukları mutluluğu da ifade ettiler. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayı arzu ediyor Muhammed. Cumhurbaşkanımız da bu konuda onları destekliyorlar. İnşallah Muhammed'i uzun seneler burada kardeşimiz, evladımız olarak ağırlamayı arzu ediyoruz. O, güzel bir insan, güzel bir evladımız. Bundan sonra da inşallah Türkiye'de misafirimiz olacak, ev sahibi olacak hatta." diye konuştu.

- "Amerika'ya dersini vermiş oldular"

Kudüs tasarısının ABD'nin tehditlerine rağmen BM'de kabul edilmesine ilişkin olarak alınan neticenin mutluluk verici olduğunu bildiren Kavakcı, "Bir ülkenin kabadayılığıyla, zorbaca baskısıyla ve tehditleriyle, güçlünün güçsüzü ezme anlayışıyla hareket etmesinin bir işe yaramadığını gördük. Dünyanın ülkeleri bir araya gelip Amerika'ya dersini vermiş oldular. Amerika ve İsrail bundan sonra ümit ediyorum ki derslerini almış bir şekilde gerçekten dünya barışı için hareket ederler, adım atarlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu netice, dünyanın 5'ten büyük, birden de zaten büyük olduğunu gösterdi." diyen Kavakcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu açıdan da çok mutluyuz. Türkiye olarak biz dünyadaki bütün mazlumların hakları için mücadele eden bir ülke konumuna geldiğimiz için ve bu hak mücadelesi konusunda liderliği yapan bir Cumhurbaşkanı'na sahip olduğumuz için çok şanslıyız."

Kabulde, AK Parti İnsan Hakları Birim Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan ile İnsan Hakları Birim Başkan Yardımcısı ve 24. Dönem Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de hazır bulundu.