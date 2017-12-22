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Siirt'te PKK operasyonu: 6 gözaltı
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı
Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın sözde gençlik hareketi içerisinde faaliyet gösterenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, gözaltına alınan 6 kişi, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
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