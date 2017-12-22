Dolandırıcı belindeki 23 bin 600 lirayla yakalandı

Bursa'da telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları vatandaşların yaklaşık 600 bin lirasını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde oturan Y.M'yi (79) telefonla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıttı.

Telefondaki kişi Y.M'ye, bir kuyumcu soygununa adının karıştığını, evinde bulunan paraları gönderecekleri sözde polise teslim etmesi gerektiğini söyledi.

Bu kişiye inanan Y.M, banka hesabından çektiği 29 bin 490 lirasını evine gelen M.A.K. (31) ve R.E'ye (26) verdi.

Şüphelilerin gitmesinin ardından dolandırıldığını fark eden Y.M'nin ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakasını tespit etti.

Ekipler, 34 VY 8287 plakalı otomobili Nilüfer ilçesinde durdurdu. Araç içindeki R.E'yi gözaltına alan polis, M.A.K'nin otomobilden indiği bilgisi üzerine deniz yoluyla İstanbul'a kaçabileceği ihtimali doğrultusunda Mudanya ilçesindeki iskelede önlem aldı.

Polis ekipleri, M.A.K'yi İstanbul'a giden deniz otobüsünde yakaladı. Şüphelinin üzerini arayan polis, pantolonun bel kısmına sıkıştırılarak gizlenen 23 bin 600 lirayı buldu. Ele geçirilen para Y.M'ye teslim edildi.

Öte yandan, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, aynı yöntemle Z.A'nın 405 bin, M.I'nın 39 bin, M.Ü'nün 30 bin, Ş.I'nın 30 bin, H.N'nin 15 bin lirasını, G.Ö'nün ise 6 bin 800 dolarını dolandıran şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Bursa-İstanbul otoyolunda tedbir alan ekipler, 34 VB 0293 plakalı otomobili gişelerde durdurdu. Araçta bulunan Ç.L. (23), K.H.A. (31) ve U.Ş. (22) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 7 farklı telefon dolandırıcılığı olayında vatandaşların yaklaşık 600 bin lirasını dolandırdıkları iddia edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.