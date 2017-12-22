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Beton mikserinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü
Fatih Şengül'ün kullandığı 06 FH 9538 plakalı beton mikseri, Yenice Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Çaf'a (84) çarptı.
112 Acil Servis ekiplerince Kızılcahamam Devlet Hastanesine kaldırılan Çaf, burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Sürücü Şengül, gözaltına alındı.
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