1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

1 haftada 32 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığınca, terörle mücadele harekatı kapsamında son bir hafta içinde 3'ü sözde lider kadroda olmak üzere 32 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
22 Aralık 2017 17:26
Yazdır
1 haftada 32 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığınca, terörle mücadele harekatı kapsamında son bir hafta içinde 3'ü sözde lider kadroda olmak üzere 32 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 15-21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonları hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde güvenliğin sağlanmasıyla bölgede terör nedeniyle göç etmiş halkın geri dönüşüne destek ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes sürecinin tesisi ve devamını sağlamak maksadıyla sürdürülen gözlem noktaları tesis etme kapsamındaki faaliyetlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında, 15-21 Aralık tarihlerinde PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonların aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi. Bu kapsamda, Batman'ın Hasankeyf ilçesi ile Mava Dağı bölgesi, Diyarbakır'ın Kulp, Hazro, Lice, Silvan ilçeleri, Tunceli merkez, Yastık Deresi alanı, Mardin'in Nusaybin ilçesi, Dibek Dağı bölgesi ve Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edildiği kaydedildi.

Operasyonlarda 3'ü sözde lider kadroda olmak üzere 32 teröristin etkisiz hale getirildiği, 22 adet piyade tüfeği, bir adet RPG-7 roketatar, bir adet bangolore torpedo, bir adet tabanca, 3 adet av tüfeği olmak üzere toplam 28 adet hafif silah, 10 adet 82 milimetrelik havan mühimmatı, 655 kilo amonyum nitrat, yaklaşık 10 kilo C-4 patlayıcı madde, 15 kilo tahrip kalıbı, 4 adet el bombası, bin 186 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 3 adet RPG-7 mühimmatı, 4 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 130 adet fünye, 13 adet şarjör, 12 adet telsiz, 1 adet el dürbünü, 1 adet silah dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet gaz maskesi, 66 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüpü ele geçirildiği bildirildi.

Ayrıca, 59 adet el yapımı patlayıcının imha edildiği, teröristler tarafından kullanılan 109 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve deponun kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

- Yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 10 bin 30 kişi yakalandı

Açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde de 14 kilogram kubar esrar, 683 kilogram toz esrar, bir kilogram uyuşturucu madde, 171 bin 510 paket kaçak sigara, 7 bin 397 litre kaçak akaryakıt, 19 adet kaçak cep telefonu ele geçirildiği kaydedildi.

Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda, sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 10 bin 30 kişinin yakalandığı, özellikle Tunceli, Bingöl ve Irak'ın kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne bu bölgelerde önemli kayıplar verdirilerek ağır darbe indirildiği vurgulandı.

- "Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara karşılık veriliyor"

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında ise hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak, yaşanan terör olaylarından zarar görmelerini engellemek maksadıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekatında, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı ifade edildi.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama temizleme çalışmalarının sürdürüldüğü, PKK/YPG'ye mensup terörist unsurların Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiğini belirtildi.

Açıklamada, özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği bildirildi.

Suriye'de gerginliği azaltma bölgelerinden biri olan İdlib'te yeni gözlem noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edildiği kaydedilen açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 4
Bu haber 288 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
HSYK eski üyesi hakimin fişleme notları ortaya çıktı
23 Aralık 2017 22:38		 Diyarbakır'daki darbe girişimi davasında ara karar
23 Aralık 2017 17:10
Siirt'te gözaltına alınan 8 askeri personel tutuklandı
23 Aralık 2017 15:09		 Kumpas mağdurları o hakimlerle yüzleşecek
23 Aralık 2017 14:16
Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi
23 Aralık 2017 13:57		 Gri listedeki teröristin ifadesiyle sığınaklar ortaya çıkarıldı
23 Aralık 2017 12:57
Nevşehir'de firari DEAŞ üyesi terörist yakalandı
23 Aralık 2017 10:40		 Diyarbakır'da 2 PKK'lı terörist yakalandı
23 Aralık 2017 10:00
FETO mağdurlarına tazminat darbesi
23 Aralık 2017 08:15		 Reina'da şehit olan Hatice'den geriye kızının bebeklik çorapları kaldı
23 Aralık 2017 08:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
24 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
22.12.2017 arsenal vs liverpool maçı 2
errick mccollum 1
nicolas gaitan 1
panathiniakos 1
Cuma gününün güzelliği 2
23.12.2017 real madrid vs barcelona maçı 4
huzur bulmak 1
bosna hersek'in bm'deki oylamada çekimser oy kullanması 1
johan elmander 2
bosna hersek 1
SON İLANLAR
Tarım Bakanlığı, ziraat mühendisi ve veteriner mezunları dahil 5 müfettiş yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Duraliler Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Elazığ Baskil SYDV Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam