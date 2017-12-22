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Özel güvenlik görevlilerinin çabası tacizciyi yakalattı
Eskişehir'de, üniversite öğrencisi genç kıza sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı
Eskişehir'de, üniversite öğrencisi genç kıza sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesi'ndeki öğrenci yurduna giden genç kız, burada görevli özel güvenlik görevlilerine bir kişinin kendisini takip ettiğini ve sözlü tacizde bulunduğunu söyledi.
Özel güvenlikçileri fark eden şüpheli, yurt önünden kaçmak isterken yakalandı. Zanlı olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.
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