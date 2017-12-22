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Hamsiyi bu sefer tadımlık yiyebildiler
OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesince her yıl düzenlenen ve yaklaşık 2 ton hamsinin tüketildiği şölende bu yıl öğrenciler, hamsiyi sadece tadımlık yiyebildi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesince her yıl yapılan ve yaklaşık 2 ton hamsinin tüketildiği şölende bu yıl öğrenciler, hamsiyi sadece tadımlık yiyebildi.
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Metin Eker tarafından fakülteye yeni gelenlerle üst sınıftaki öğrencilerin tanışma ve kaynaşması amacıyla hamsi şöleni düzenlendi.
Kampüste gerçekleştirilen şölende öğrenciler, kendileri için hazırlanan masalarda öğretim elemanlarınca ızgarada pişirilen hamsilerden yedi.
Her yıl yaklaşık 2 ton hamsinin tüketildiği şölene bu yıl balık avının az olması nedeniyle sadece 6 kasa hamsi getirilebildi. Öğrenciler, tadımlık da olsa hamsi yiyebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.
Prof. Dr. Eker, hamsi şölenini geleneksel hale getirdiklerini, bu yıl dördüncüsünü düzenlediklerini söyledi.
Şöleni genelde kasım ayında yaptıklarını aktaran Eker, bu yıl hamsi bulamadıkları için aralık ayına bıraktıklarını, yine de hamsi bulmakta zorlandıklarını dile getirdi. Eker, "Bu sene sadece 6 kasa hamsi bulabildik ancak asıl amacımız öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmasıydı. Farklı şehirlerden gelen öğrencilerimiz belki burada ilk kez Karadeniz'in geleneksel yemeği olan hamsiyi tatma fırsatı buldu." dedi.
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