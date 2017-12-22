|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Çorum'da uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı
Çorum'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kent merkezinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti" yapanlara yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 8'i yakalandı.
Zanlıların ev, iş yeri ve üst aramalarında bir kuru sıkı tabanca, 5 gram esrar, 97,48 gram bonzai ile 62 sentetik hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Firari bir kişinin ise arandığı öğrenildi.
Bu haber 603 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI